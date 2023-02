Vastab Denis Nikolajev, kindlustusseltsi Gjensidige Eesti esindaja.

Mida lastega reisimisel arvestada?

Ees on koolivaheaeg ning paljudel plaanis võtta ette puhkusereis Euroopasse või isegi kaugemale. Mida rohkem reisitakse, seda rohkem tuleb ette erinevaid reisikindlustusjuhtumeid. Seda eriti just siis, kui ette võetakse aktiivsem puhkusereis lastega. Lastega reisimisel on oluline varuda aega nii lennujaama jõudmisel kui ka erinevate vaatamisväärsuste külastamisel ning võimalusel kasutada eelbroneeringu süsteeme. Enne reisile minekut oleks hea tutvuda sihtriigi infoga ning veenduda, et kõik vajaminevad dokumendid on korras ning vaktsiinid tehtud nii lastel kui täiskasvanutel. Kui koolivaheajal on plaanis reisida Euroopasse, siis kindlasti tuleks kontrollida Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivust ja vajadusel tellida uus.

Mida reisiapteeki kaasa pakkida?

Enne reisiapteegi kokkupanemist oleks soovitatav tutvuda, millised ravimeid võib sihtriiki kaasa võtta ning milliseid dokumente võiks vaja minna. Olenemata sihtkohast võiks korralikus reisiapteegis olla erinevas suuruses plaastreid, antiseptiline sprei haavade puhastamiseks, palavikku alandavad ning valu vaigistavad ravimid, allergiat ning kõhuvaevusi leevendavad ravimid. Kindlasti tuleks veenduda, et kroonilise haiguse ravimeid oleks piisavalt ning need võiksid võimalusel olla isegi käsipagasis.

Millal sõlmida kindlustusleping?

Lastega reisides on mõistlik reisikindlustuspoliis sõlmida kohe peale lennupiletite broneerimist, et reisitõrke kaitse jõuaks kehtima hakata. Reisitõrkejuhtumid on tihtilugu seotud just lapse haigestumisega enne reisi, mis sunnib vanemaid reisi edasi lükkama või üldse tühistama. Panen südamele, et lisaks reisitõrkele peaks poliis sisaldama ka meditsiiniabikindlustust ning aktiivsema puhkuse puhul ka õnnetusjuhtumi kaitset. Üldiselt peab lastega reisides olema valmis ootamatuteks lisakulutusteks, kuid hästi valitud reisikindlustus tagab lapsevanematele sealjuures meelerahu.