Sellist paika nagu Männisalu pole Kose kandis het-kel veel olemas. Peatselt, aasta-pooleteise pärast juba on. Unistuste paigaks paljudele.

Koht ise jääb Tallinnast tulijale kiirteelt Kosele keerates vasakut kätt, Kose aleviku piirist ehk kilomeetri kaugusele. Praegu on seal männid. Salus. Varsti on aga Männisalu. Koht saab nime arenduse järgi, kuhu peatselt tuleb ehitamisele neli kuue boksiga ridaela-mut, lisaks veel paarismaja. Nii et peatselt hakkab Männisallu ker-kima elamine kokku 26-le keskmisele eesti perele. Ridaelamu bok-si suurus on 111 m2 – hea arv meelde jätta ja piisavalt ruumikas nel-jaliikmelisele perele, aga ka suuremale.

Kodud on loodud mõeldes peredele

Korterid ridamajas on planeeritud läbi kahe korruse. Esimesel kor-rusel on avar elutuba koos avatud köögiga, lisaks veel tualettruum ja saun. Saun on planeeritud nii, et selle välisuks viib terrassile, õh-tupäikeses õue. Laudterrassi suuruseks on 20 m2.

Teisel korrusel on aga kolm magamistuba, millest üks on suu-rem, nii öelda masterbedroom, kust pääseb ka avarasse garderoo-bi. Kaks väiksemat magamistuba on mõeldud pere pisimatele liik-metele. Või ükskõik kellele, ruumid sobivad ka näiteks töötoaks. Sisustada võib neid kasutaja maitse ja vajaduse järgi. Ka teisel kor-rusel on tualett avara pesuruumiga, kus veemõnude nautijaile on mõeldud ka vann.

Ridaelamu boksid on arendaja poolt planeeritud perele, kellel elamine linnakorteris kitsaks jäänud ja kes otsib avaramat eluaset, aga liigselt kulutada ei taha.

Ridaelamu boksid ongi arendaja poolt planeeritud perele, kel-lel elamine linnakorteris kitsaks jäänud ja kes otsib avaramat elu-aset, aga liigselt kulutada ei taha. 259 000 euro eest saab kasva-va ja areneva Kose aleviku külje all, pooletunnise autosõidu kau-gusel Tallinna südalinnast lisaks avarale korterile ka õuemaa. Iga-le ridaelamu korterile on ette nähtud õuepinda 135 – 850 ruut-meetrit – piisavalt lastele mängimiseks, pereemale lillede või mõ-ne õunapuugi istutamiseks, kogu perele ühisteks grilliõhtuteks. Sest õues olevad terrassidki on planeeritud ilmakaarte suhtes nii, et päike on kogu aeg krundil, tõuseb maja ühest nurgast ja loojub teise taha. Oma aeda saab kenasti paigutada lastele kiige, liiva-kasti või batuudi, ruumi jääb veel terrassimööblile koos grilliga. Ruumikas kuurgi rajatakse õue arendaja poolt peremehele toime-tamiseks või vajaliku vara hoidmiseks.

Kõik koduboksid viimistletakse arendaja poolt lõppvalmidu-seni, huvilistele pakutakse kahte valikut, standard- ja preemium-paketti. Standardviimistlus on heledates toonides, klassikalises stiilis , preemiumviimistluse kallima põranda- ja plaadivalikuga, seintel on aga eksklusiivsed mustad lülitid. Pakutakse ka võimalust tellida sauna, lava- ja pesuruumi vahele klaassein. See lisab kinnisvarale väärtust, muutes saunaruumi oluliselt avaramaks.

Majad on konstruktsioonilt modernsed, metsa alla sobivad puitkarkassmajad, mille fassaadi katab 45 kraadise nurga all so-bivates toonides värvitud laud. Kütteks on elamutel maaküte, mis tagab ka talvel mõistliku küttehinna. Iga kodu on varustatud ener-giasäästlike lahendustega, mis säästavad elektrit ja seeläbi ka igakuiseid kulusid. Hooned kuuluvad A-energiaklassi.

Parima sisekliima tagamiseks on Männisalu kodudesse pai-galdatud ka tipptasemel ventilatsiooni- ja küttesüsteemid.

Ühendus asumiga

Lisaks maanteele ühendab Männisalu asumit Kose alevikuga ka kergliiklustee, mida maanteest lahutab turvariba. Nii et last jalg-rattaga kooli, staadionile või ujulasse saates ei pea ükski lapse-vanem oma maimukese turvalisuse pärast muretsema. Ka noor-tel emadel on hea vankriga

aleviku südamesse poodi jalutada. Kose valdgi oleks oma arenguplaanides just Män-nisalu ja selle elanike peale mõelnud – valla arengukava näeb ette uue ruumika laste-aia ehitust, see peab peatselt kerkima Kose aleviku piirile. Ja mitte asjatult – Männisalu asumisse on kerkimas lisaks ridaela-mutele veel paarismaja ja kümmekond eramut. Et noori peresid on sinna oodatud palju, on kinnistute arendaja andnud lubaduse teha lastele ka mänguväljak. Natuke kaugemal, aleviku teises ser-vas ootavad jalutajaid aga maaliline Pirita jõgi, Kose hiied koos rikkaliku paikkonna kultuurilooga.

Männisalu Arendus OÜ juhatuse liikmeteks on kaks ambit-sioonikat arendajat, Reigo Aamisepp ja Marko Hein, kes on enam kui mitmekümnele eesti perele kodu juba valmis ehitanud. „See-gi projekt on väga põhjalikult läbi mõeldud, kaasatud on oma ala parimaid asjatundjaid, millele lisanduvad meie kogemused. Meie eesmärk on luua väärtus, mis jääb kestma üle põlvede,“ kõneleb Reigo Aamisepp.

Ka pankadega on kokkulepped olemas. Kes tunneb huvi ko-du vastu Männisalus, seda aitavad pangad maksmisel, kinnitavad mõlemad arendajad. Kaasa aitab soodsat laenu saa-da seegi, et valmivad kodud on soodsa hinnatase-mega. Huvi korral saab Männisalu Arenduse edenemist jälgida portaalist www. männisalu.ee, kus jooksvalt uuendatakse arenduse edenemise pildi- ja videomaterjali. Täpsema informatsiooni saami-seks pöörduda arenduse maakleri Taaniel Tuule poole, kelle kontaktid samuti kodulehel.

Männisalu – see on rohkem kui neli seina, see on kodu looduse keskel.