Kui kaalud kiirlaenu ja väikelaenu vahel, võib valik tunduda esialgu lihtne, kuid tegelikult sõltub õige otsus mitmest tegurist – rahavajaduse suurusest, tagasimakseperioodist ja sinu finantsvõimekusest. Mõlemad laenutooted on populaarsed, kuid need erinevad oluliselt oma tingimuste ja kogukulu poolest.

Mis on kiirlaen?

Kiirlaen on loodud selleks, et katta ootamatuid ja kiireloomulisi kulutusi. Selle peamiseks eeliseks on taotlemise ja väljamakse kiirus – raha võib laekuda sinu kontole juba mõne tunni jooksul. Kuid kiirlaenu mugavusel on oma hind, mis väljendub kõrgemates intressimäärades ja lühemates tagasimakseperioodides.

Kiirlaenu omadused:

Laenusumma : Tavaliselt väiksem, ulatudes 50–5000 euroni.

: Tavaliselt väiksem, ulatudes 50–5000 euroni. Tagasimakseperiood : Lühike, enamasti 1 kuu kuni 1 aasta.

: Lühike, enamasti 1 kuu kuni 1 aasta. Intressimäär : Kõrge, kuna kiirlaenud on laenuandja jaoks riskantsemad.

: Kõrge, kuna kiirlaenud on laenuandja jaoks riskantsemad. Eesmärk: Kiire ja ootamatu rahavajaduse katmine, näiteks hädavajalik remont, ootamatud arved või muud kiireloomulised kulutused.

Kuigi kiirlaenu on lihtne saada, võib see osutuda kulukaks, kui sa ei suuda seda õigeaegselt tagasi maksta. Suure viivise tõttu võivad kulud kiiresti kasvada.

Mis on väikelaen?

Väikelaen sobib suuremate ja pikaajalisemate kulutuste finantseerimiseks. Seda kasutatakse sageli näiteks kodu remondiks, sõiduki ostmiseks või teiste suuremate projektide jaoks. Väikelaenud on soodsama intressimääraga ning nende tagasimakseperiood on pikem, mis muudab kuumaksed väiksemaks ja planeeritavamaks.

Väikelaenu omadused:

Laenusumma : Suurem, ulatudes 500–20 000 euroni või rohkem.

: Suurem, ulatudes 500–20 000 euroni või rohkem. Tagasimakseperiood : Pikem, alates 6 kuust kuni mitme aastani.

: Pikem, alates 6 kuust kuni mitme aastani. Intressimäär : Madalam kui kiirlaenudel.

: Madalam kui kiirlaenudel. Eesmärk: Pikaajalisemad investeeringud ja suuremad väljaminekud.

Väikelaen on sobiv lahendus siis, kui vajad suuremat summat ja soovid tagasi maksta väiksemate kuumaksetega pikema aja jooksul.

Kumb on soodsam lahendus?

Kui hinnata laenu kogukulu, osutub väikelaen sageli soodsamaks tänu madalamale intressimäärale ja pikemale tagasimakseperioodile. Samas võib kiirlaen olla soodne lahendus väiksemate summade puhul, kui suudad selle lühikese aja jooksul tagasi maksta, vältides suuremaid intressikulusid.

Näiteks:

Kiirlaen : Kui laenad 1000 eurot intressimääraga 30% ja tagastad selle 6 kuu jooksul, on kogukulu märkimisväärselt suurem kui väikelaenu puhul.

: Kui laenad 1000 eurot intressimääraga 30% ja tagastad selle 6 kuu jooksul, on kogukulu märkimisväärselt suurem kui väikelaenu puhul. Väikelaen: Sama summa väikelaenuna intressimääraga 12% ja 2-aastase tagasimakseperioodiga toob kaasa väiksemad igakuised maksed ja madalama kogukulu.

Oluline on analüüsida enda vajadusi ja finantsolukorda. Kui vajad väikest summat ja saad selle kiiresti tagasi maksta, on kiirlaen mugav. Suuremate ja pikaajalisemate kulutuste puhul on väikelaen kulutõhusam lahendus.

Millele tähelepanu pöörata enne laenu võtmist?

Laenu võtmine on oluline finantsotsus, mida ei tohiks teha kergekäeliselt. Siin on mõned olulised aspektid, mida kaaluda enne, kui otsustad kiirlaenu või väikelaenu kasuks.

1. Intressimäär ja krediidikulukuse määr (KKM)

Intressimäär on üks olulisemaid tegureid, mida laenu valimisel jälgida. Kuid üksnes madal intressimäär ei pruugi tähendada odavat laenu. Krediidikulukuse määr (KKM) arvestab lisaks intressile ka teisi kulusid, nagu lepingutasud ja haldustasud. Võrdle alati laene KKM-i järgi, et näha tegelikku kogukulu.

2. Tagasimakseperiood

Lühem tagasimakseperiood tähendab, et maksad laenu kiiremini tagasi ja säästad intressidelt. Kuid lühem periood toob kaasa suuremad igakuised maksed, mis võivad koormata sinu eelarvet. Pika perioodiga laenude kogukulu on suurem, kuid kuumaksed on taskukohasemad.

3. Sinu maksevõimekus

Hinda ausalt oma rahalist olukorda ja maksevõimet. Kas suudad laenu tagasi maksta ka siis, kui tekivad ootamatud kulutused või sissetuleku vähenemine? Liigne laenukoormus võib viia makseprobleemideni, millel on tõsised tagajärjed sinu krediidivõimekusele.

4. Lepingutingimused ja varjatud kulud

Enne laenulepingu allkirjastamist loe hoolikalt tingimusi. Pööra tähelepanu lisatasudele, viivistele ja ennetähtaegse tagasimaksmise võimalustele. Mõni laen tundub esmapilgul soodne, kuid varjatud tasud võivad muuta selle kulukaks.

5. Laenu eesmärk

Mõtle hoolikalt, kas laenu võtmine on tõesti vajalik. Laena ainult siis, kui sul on konkreetne eesmärk ja kindel plaan, kuidas laen tagasi maksta. Väldi laenude võtmist igapäevaste kulutuste katmiseks.

6. Laenuandja usaldusväärsus

Veendu, et valitud laenuandja on usaldusväärne ja seaduslik. Kontrolli, kas laenuandja on registreeritud ja omab luba Finantsinspektsioonilt. Vältides kahtlaseid pakkujaid, hoiad ära võimalikke probleeme.

7. Võrdle pakkumisi

Kasuta laenukalkulaatoreid ja võrdle erinevaid pakkumisi, et leida enda jaoks parim lahendus. Võta aega, et analüüsida erinevate laenude kulusid ja tingimusi.

Kiirlaen ja väikelaen on erinevad tooted, mis sobivad erinevatesse olukordadesse. Soodsaima lahenduse leidmiseks on oluline võrrelda laene KKM-i järgi, analüüsida oma maksevõimet ja mõista, milleks laenu vajad. Mõlemal juhul on vastutustundlik laenamine võtmetähtsusega – laena ainult siis, kui oled kindel, et suudad laenu tagasi maksta.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Vajadusel tutvu teenuse tingimustega ning küsimuste korral konsulteeri asjatundjaga.