KeKe ehk uus ärilinnak Keilasse

Keskuse ette on kavandatud väljak, kus saab hakata korraldama erinevaid kogune­misi, turgu, meelelahutus­üritusi ja spordivõistlusi. ­Lisaks rajatakse parkla ligi 260 autole.

Lisaks tuleb keskusesse Keila Seiklusmaa, mis on valmides üks kõrgeima laega laste seiklusparke Eestis.

Keskuse pindala on kokku 13 000 ruutmeetrit, millest tänaseks on rendilepingutega kaetud üle 60 protsendi. Sinna tuleb kahe saaliga kino, spordikeskus, toidumarket, kohvikud ja söögikohad. Samuti jagub ruumi erinevatele teenustele, lemmikloomadega seotud tegevuste ning huviringide jaoks. Rääkimata rõiva-, jalatsi-, spordi-, tehnika- ja muude tarbekaupade kauplustest.

Paldiski maanteele, tervisekeskuse ja Keila Kooli Põhjamaja kõrvale on kerkimas Keila Keskus. „Soovime, et sellest saaks siinse kogukonna kogunemispaik, kus luuakse uusi väärtusi ja elamusi. Multifunktsionaalne keskus katab Keilas seni puuduvate teenuste ja meelelahutuse osa,” ütleb Harju KEK-i tegevjuht Janek Lehtmets.

Keila on suurima potensiaaliga piirkond Eestis nii elanike kui ettevõtja jaoks.

Uue ärikvartali esimene hoone on Keila Keskus ehk nn kogukonnakeskus. Järgmises etapis areneb kvartal vastavalt tekkivatele ärihuvidele ja -plaanidele. Näeme kvartalis eri tüüpi äritegevust, vaba aja veetmise võimalusi, erinevat laadi sportimisvõimalusi.

Harju KEKi senine suletud tootmisala Paldiski maantee ääres on lähima kümmekonna aastaga muutumas linnaelanikele ja külastajatele avatud äride, büroode ja väiketootmishoonetega sisustatud piirkonnaks. Sealtsamast leiab ka vabaaja- ja kogukonnakeskuse ehk Keila Keskuse, mille ehitustöödega alustati tänavu maikuus.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)