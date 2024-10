Lahemaa restoranide nädal tõi külastajaid sel külastajatevaesel ajal. Kõik tulijad ei mahtunudki alati laudade taha istuma, palusime neil minna mõnda teise lähedal olevasse restorani.

Nii kõnelevad kõik kaheksa Lahemaa restorani juhatajat, kelle söögikohad osalesid Lahemaa restoranide nädalal. „Tule ja avasta Lahemaa restorane, proovi paepealseid maitseid!“ oli hüüdlause selle aasta restoranide nädalal, mis kestis 12.–20. oktoobrini. „Meil oli näiteks nii palju rahvast, kui üldse vastu võtta suutsime,“ kinnitab kodurestorani MerMer perenaine Merrit Kiho.

„Restoranide nädal sai alguse neli aastat tagasi Lahemaa mõisate restoraninädalast, laienedes kogu Põhja-Eesti toidupiirkonnale. Tänavu oleme aga tagasi Lahemaal, kus oma uksed külalistele avasid kaheksa restorani,“ kõneleb ürituse korraldaja, Põhja-Eesti toiduvõrgustiku koordinaator Eha Paas. Valdavalt on need kaheksa restorani gurmeehuvilistele hästi tuntud varasemastki ajast. Need on Vihula mõisa restoran, Sagadi mõisa restoran, Palmse mõisa restoran Von der Pahlen, Vergi sadamas asuv restoran Wirkes, Hara sadama Resto, Valgejõe Veinivilla ja kodurestoran MerMer. Lisaks liitus ettevõtmisega Lahemaa lähistel olev Anija Mõisakohwik. Ürituse korraldamist toetasid liidergrupid.

Õhtusöögilaud Anija Mõisakohwikus ootab sööjaid. FOTO: erakogu

Sagadi mõis pakkus karu

Kõik söögikohad pakkusid külastajatele just piirkonnale omaseid toite, inspiratsiooni saadi sügisestest metsa- ja mereandidest, aga ka koduaiast. Iga osaleja koostas ainult tema restoranile omase menüü.

„Meie eesmärk ongi piirkonda nähtavamaks muuta, just madalhooajal. Ühelt poolt tahame külastajad tuua meie piirkonda, et nad avastaksid just läbi toidu, läbi paepealsete maitsete. Teisalt tahame toidukohti esile tõsta,“ kõneleb Eha Paas, lisades, et hiljaaegu Tallinnas toimunud suur toidumess restoranide nädalat ei sega. „Meie restoranid toidumessil väga ei osale, seal ikka rohkem toidutootjad, mitte selle valmistajad,“ kinnitab Paas.

MerMeri perenaine Merrit Kiho kinnitas, et nende kodurestoranis olid kõik kohad broneeritud. „Üks seltskond pidas meil suurt sünnipäeva, teine firmapeo,“ rääkis kodurestorani perenaine. MerMeri kodurestoran, kes gurmaanidest veel ei tea, jääb Juminda poolsaare lääneküljele, Hara sadam koos restoraniga on idaküljel. Kala, värsket merekala pakuvad mõlemad restoranid. „Poolsaare tipus elab kutseline kalur, kes meid siis värskeima toorainega varustab. Peamiselt meriforelliga,“ avab Merrit Kiho oma restorani köögipoolt. Ka pakutav veiseliha on selles restoranis kohalik, Juminda poolsaare lihaveisekasvatajalt.

„Kes tahtis karuliha, pidi Sagadi mõisa minema – sealne restoran pakkus ka metsaotti,“ teadis Merrit Kiho, kes ütleb, et nad viivad end ikka kurssi ka sellega, mida naabrid pakuvad – nii on külalistel suurem valik.

Õhtusöök elektrita

„12. oktoobril toimub Valgejõe Veinivillas vana kõrtsi stiilis õhtusöök ilma elektrita. Sööme nagu vanasti – toidud on valminud elektri abita puupliidil, ahjus, kaminas ja/või sütel. Miljööd loovad kamin ja küünlavalgus.“ Nii reklaamis avapäeva õhtusööki Veinivilla.

„Sügiseti oleme rohkem kinni, avatud ainult tellimise peale,“ kõneles perenaine Tiina Kuuler, kes töötas pea 20 aastat ajakirjanikuna, nüüd peab aga viimased kümmekond aastat Veinivillat. Elektrita õhtusöök pole selles villas midagi ebatavalist, aeg-ajalt korraldatakse neid ikka. Siis küpseb põdraliha seitse tundi tulel ja sööjad ei jõua pärast rooga ära kiita. „Kordasime ka suvist edulugu, suitsukala kohvikut,“ meenutab perenaine. Lööklauseks kalakohvikule sai „Teeskleme suve!“.

Anija Mõisakohwikus said perenaise Ülle Niinemetsa sõnul külalistelt enim kiitust eelroaks olnud mulgipudru pallid tonnato-kastme ja hapukurgiga. Hästi maitses ka räimefilee maapirni-pastinaagipüree ja krõmpsuva kõrvitsasalatiga. Magusroaks pakkus Mõisakohwik basiiliku panna cotta’t värskete marjade salsaga. Kolmekäiguline õhtusöök ühele inimesele maksis keskmiselt 30–40 eurot.

„Maitseid oli seinast seina – oli hõrgutavaid mõisamaitseid, oli metsikuid maitseid metsast ja merest, oli peeni kohalikke napse. Kõikide restoranide menüü on erinev,“ võtab korraldaja Eha Paas kordaläinud ürituse kokku. Ühiselt lepiti kokku, et nüüd hakatakse Lahemaa restoranide nädalat korraldama kaks korda aastas. Järgmine üritus gurmaanidele toimub juba märtsis.