Legendi järgi on jänes maag. Kõik Hiina keisrid – ja mitte ainult nemad – on tahtnud teada igavese elu retsepti. Retsepti teab legendi järgi ainult jänes.

Kuid suurt tarkust ei saa jagada igaühega, seepärast peab jänes tegema palju haake nii liikumises, kõnes kui käitumises. Universumis harmoonia säilitamiseks istub jänes aga kuldsel kuul ja sinna küündivad vähesed. Nii kõneleb vana Hiina legend jänesest.

Vahetult enne jänese aasta algust korraldasid feng shui spetsialistidest koolitajad Siret ja Janno Seeder mitu teadmiste jagamise õhtut, kus abielupaar tutvustas Hiina jänese aasta kombeid, uskumusi ja traditsioone. Huvilistest puudust ei olnud. Siia kirjapandugi pärineb ühelt õpetusõhtult.

Jänes pole kass

Sissejuhatuseks ühe kuulaja küsimus: miks teie ütlete jänese aasta, aga Igor Mangil on hoopis kassi aasta? „Nii mõnigi peale Mangi nimetab samuti ees ootavat aastat kassi aastaks. Tegelikult on siin põhimõtteline vahe. Kass on rohkem Lääne ühiskonnaga seotud. Lääne inimene tahab samastuda rohkem kassiga, on ju kassi kohta ridamisi kõlavaid ütlusi: kass, kes kõndis omapäi, kass kukub alati käppadele, kassil on üheksa elu… Kes ei tahaks olla samasugune. Jänes on Lääne kultuuriruumis seevastu lõhkise mokaga kõõritav rumal loom, kes mõttetult siia-sinna hüppab,“ räägib Janno Seeder.

Hiina kultuuris on suhtumine jänesesse hoopis teine, hiinlased ei arva kassist midagi. „Hiina loomisloo juures lükkas rott kassi vette ja sinna ta jäigi. Jänes on Hiina uskumuste järgi seevastu maag, kes istub kuul ja segab elueliksiiri. Kes ei tahaks selle retsepti saada? Nii vaatavadki kõik, alates keisritest, jänese poole aupaklikult,“ täiendab Siret Seeder.

Jänes on särtsu täis, närib elektrijuhtmeid. Kui poegadega pole energeetilist klappi, võib pojad ära süüa. „Jänes on olemuselt ergas ja tugev loom. Vesijänese aasta teeb eriliseks aga see, et vesi kirjutatakse hiina keele hieroglüüfiga, millel on kaks tähendust: hirm ja arm. Arm soosib sõprust, koos nautimist; hirm jäisust, kangestumist. Nii et vesijänesel on kaks poolt,“ räägib Siret Seeder vesijänese olemusest.

Metalldraakon juhib jänest

Vesijänes meeldib oma olemuselt kõigile, sest ta on tugev ja tundlik. Samas juhib teda ajuti metalldraakon. „Armas jänku, pehme karvaga, aga käitub nagu draakon – lendab taeva all, lendab meie ümber, on jõuline ja otseütlev,“ loetleb Janno Seeder jäneses ajuti välja löövaid metalldraakoni iseloomujooni.

„Jänese aasta nõuab sissepoole pöördumist, kõik peavad tegelema iseendaga. Peab toimuma põhiväärtuste, vundamendi ülevaatus. Iseendas tuleb teha siseinventuur, lasta lahti kõigest ülearusest,“ loetleb Janno Seeder alanud aasta soovitatavaid tegevusi.

„Samas tuleb leida, kuidas jätkata, leida vastus küsimusele – kes ma olen? Ei piisa vastusest, et ma olen naine. Tuleb leida vastus küsimusele, kes sa oled naisena: milline ema, milline abikaasa, milline sõbranna, milline armastaja? Selleks tuleb iseendasse süvitsi minna,“ õpetab Siret Seeder.

Kas jänese aasta tuleb parem kui tiigri aasta? See oli ühe huvilise küsimus feng shui ekspertidele. „Kas halvem või parem – see on täiesti kohatu küsimus. Erinev tuleb. Eelmine, märgilt yang, tiigri aasta, oli väljapoole suunatud. Tiiger on võitlev, väga jõuline loom. Jänes on pehmem ja yin‘i märk ütleb, et tegevus peab olema suunatud sissepoole, olema sisekaemuslik. Võitlust ei ole nii palju,“ kõneleb Janno Seeder.

Samas ei eitanud ta, et kriisid jätkuvad – tervise-, julgeoleku- ja energiakriis. „Aga äkki see kriis ei olegi nii paha. Hiina keeles kirjutatakse „kriis“ kahe hieroglüüfiga, mis tähendavad ühtaegu nii ohtu kui võimalust. Sest igas ohus peitub ka võimalus. Ennekõike võimalus õppida. Igast kriisist,“ tõdeb Janno Seeder.

Lastele raske aasta

„Terve aasta on meile antud aega leida, kes me oleme oma erinevates rollides. Siis tuleb puudraakoni aasta ja me peame hakkama oma rolle ellu viima,“ teab Siret Seeder Hiina kalendri tarkusi. Kuna jänese aastal on kõik pidevas muutumises, siis tuleb muutustega kaasa minna, ei tohi võidelda nende vastu. Kes suudavad muutustega kohaneda, need jänese aastal ka võidavad.

„Kõige raskem on alanud jänese aasta lastele, sest lastel pole kogemusi, pole vundamenti, millega muutustele elus vastu minna. Lapsed vajavad sel aastal palju tuge,“ jätkab Siret Seeder.

Jänesele meeldib ilus olla, ennast kaunistada. Ka sellega tuleb kaasa minna, liikudes aegamisi edasi eneseotsingute teel. Jänes ei hüppa sel aastal suurte hüpetega, aga liigub kogu aeg. Ka inimene võiks tasakaalu säilitamiseks sellise tee valida.

Vesijänese aasta üldised tendentsid

• Tegemist ei ole rahuliku aastaga, kuid energia pöördub väljapoole suunatust hoopis sissepoole. Võitlemise aasta on möödas.

• Jänese aasta on enesega tegelemise aeg, enese põhiväärtuste leidmise, vundamendi ülevaatamise ja uuendamise aasta.

• Jänes teab – kõik maailma tarkused asuvad sinu sees. Läbi inimese kasvu ja arengu toimuvad muutused ka välises maailmas. Tuleb hakkama saada pidevalt muutuvate energiate ja oludega.

• Oluline on hea väljanägemine, stiilitaju, põnevad üllatused. Vee stiihia, yin‘i energia eelistab pehmeid toone: halli, musta, samblarohelist, lillat, vanaroosat, beeži. Tugevat mõju avaldab ka metalldraakon oma läikivate toonidega.