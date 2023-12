Kuma AS asutajad, Märt Lõhmus (vasakul) ja Ervin Runnel on oma äri poegadele üle andnud.

Kuma AS asutajad, Märt Lõhmus (vasakul) ja Ervin Runnel on oma äri poegadele üle andnud.

„Koroona-aegu istusid inimesed kodus. Nokitsesid midagi teha. Siis tuligi mõte – miks mitte pakkuda tegevust otsivatele inimestele raamatu koostamist. Kõigile meeldib ju katsetada millegi uuega.“

Nii meenutab Kuma AS arendusjuht Mihkel Lõhmus firma uue tegevussuuna sündi neli aastat tagasi. Et ka Kuma enda noortele juhtidele meeldib uut otsida ja katsetada, siis uus tegevusala välja arendatigi. Leiti programm raamatute kokkupanemiseks. Nüüd annavad raamatud – nende autor ja koostaja võib olla igaüks, kes Kuma kodulehekülge külastab ja natuke mõttetööd ette võtab – olulise osa Kuma AS töömahust ja käibest.

„Inimesed panevad ise raamatu fotodest ja tekstist kokku – olgu see mõeldud siis kellelegi sünnipäevakingiks, kooli lõpetamiseks, pulma-aastapäevaks või muuks – meie trükime ära ja toimetame autorile kätte,“ räägib Mihkel Lõhmus ettevõtte ühest uuemast tegevussuunast.

Ristsõnadest raadio ja raamatuteni

Algas aga kõik palju varem, läinud sajandi eelviimasel kümnendil, kui kaks sõpra, Ervin Runnel ja Märt Lõhmus asutasid Paides Kesk-Eesti ühe esimese eraettevõtte, kooperatiivi nimega Kuma. Noore ettevõtte esimeseks äriprojektiks sai ristsõnade valmistamine – kümme päeva pärast ettevõtte asutamist 1988. aastal ilmus esimene, siiani ilmuv Kuma ristsõnaleht, hiljem lisandusid veel paljud ristsõnaajakirjad, näiteks Eesti populaarseimad ristsõnaväljaanded Kumake, Super Kuma, Suured Ruudud.

Ristsõnadega läks nii hästi, et 1995. aastal otsustasid ettevõtlikud mehed laieneda ka Lätti. Et Ervin Runnel oli tuntud spordireporter, otsustati 1993. aastal käima panna ka oma raadio. Ideest teostuseni kulus vaid 90 päeva – 1. septembril läks eetrisse esimene Kuma raadio saatepäev.

Raadio eetrikavas oli oluline koht kohalikel uudistel ja saadetel, mis seotud Järvamaaga. Need olid tehtud nii professionaalselt, et neid vahendasid ka üleriigilised raadiojaamad. Järvamaast kaugemalgi said tuntuks Kuma raadio sünnipäevad, mida peeti igal sügisel.

Ristsõnahuviliste hulgas on hästi teada Kuma, Superkuma ja noorele lahendajale mõeldud Kumake.

2001. aastal ostis Kuma Paides omale trükikoja, mille tehniline baas ja töö maht on aastatega aina kasvanud. „Tõsi, praegu jätkub võimsust ainult oma trükiste, raamatute, albumite ja kalendrite trükkimiseks,“ ütleb Mihkel Lõhmus.

Uus aeg, uued juhid

Tahad hea sõbraga tülli minna, laena raha või hakka koos äri ajama – nii kõlab vana tõde. Ervin Runnel ja Märt Lõhmus on koos äri ajanud üle 30 aasta ja pole tülli läinud. Vähemalt nii, et see ühistele ettevõtmistele saatuslikuks oleks saanud. Nüüd on mehed ise AS-i Kuma igapäevasest juhtimisest kõrvale tõmbunud, võtnud sisse koha ettevõtte nõukogus.

Järvamaa üht suurimat tööandjat, poolesajale inimesele tööd pakkuvat aktsiaseltsi Kuma juhivad nüüd pojad, Mihkel Lõhmus ja Rauno Runnel. Põlvkonna vahetus on toonud olulisi muutusi ka Kuma tegevusse. „Kuna reklaamiandjad eelistavad üleriigilisi kanaleid, siis ei tasunud peamiselt ühe maakonna piires leviv raadio ennast ära,“ põhjendab Mihkel Lõhmus, miks Kuma raadiojaam enam ei tööta, vaid laineala on renditud kogu Eestit katvale Tre raadiole.

Kuma arendusjuht Mihkel Lõhmus. Fotod Kuma arhiiv

Esimene äriprojekt, Kuma ristsõnad, on kuum siiamaani. Ristsõnahuviliste hulgas on hästi teada Kuma, Superkuma ja noorele lahendajale mõeldud Kumake. Praegu ilmub Kuma kaubamärgi all ligi 20 eesti- ja lätikeelset ristsõnaajakirja, mida on võimalik tellida ka internetist. „Läti populaarseimad ristsõnad kannavad pea sama nime mis Eestiski – Superkuma on Lätiski Superkuma, Kumake on Kumins ja Maagilised Ruudud on Magiskas Rutis,“ teab Mihkel Lõhmus ka lätlaste eelistusi.

Jõulud toovad tööd

Kõige rohkem on tööd ja siblimist enne jõule. Palju tellitakse kalendreid ja fotoraamatuid, ka e-poest tellijatele tuleb personaliseeritud meened õigel ajal kätte toimetada. „Oleme isikustatud meeneid 15 aastat müünud, nüüd tegime interneti kaudu rohkemate klientideni jõudmiseks e-poe,“ räägib Mihkel Lõhmus ettevõetust.

Nii saab Kuma klient lisaks kuni 200-leheküljelisele raamatule panna kokku ka oma soovidele vastava kalendri, kus on ära märgitud näiteks sugulaste, sõprade või töökaaslaste sünnipäevad. Kui kalendrite aeg aastavahetusega läbi saab, algab koolipildistuste ja fotoraamatute trükkimise aeg. Nii pole ettevõtlike meeste firmas hool ja hoobil vahet.

„Mõned arvavad, et Järvamaa või Paide – see tähendab ääremaad. Eile sõitsin Tallinnast Paidesse, mööda neljarajalist teed võttis see sama kaua aega kui kolleegil kulus Mustamäe tagant otsast kesklinna jõudmiseks. Kiirtee on toonud Järvamaa pealinna külje all,“ usub ettevõtja Mihkel Lõhmus. Aga ettevõtlikkus on toonud ettevõtlikud mehed Eestimaa südamesse.