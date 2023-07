Harjumaa Keelpilliorkestril täitus sellel kevadel kahekümnes tegevusaasta. Tähistamiseks toimus 5. märtsil Viimsi Artiumi suures saalis pidulik kontsert ühes Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestriga. Harjumaa Keelpilliorkestri põhi- ja ettevalmistuskoosseisud esitasid seal Eesti heliloojate ja maailma klassikute muusikat. Dirigentideks Tekla Tappo ja Imre Rohuväli. Kontsert salvestati.

Sünnipäeva tähistamine jätkus 3. juunil Keila Muusikakooli saalis, kus toimus HKO kevadkontsert ja orkestri esimese plaadi „Nostalgia“ tutvustus. Plaadi tegemine võttis aega kolm aastat. Salvestamise protsess on laste jaoks põnev, kuid ka pingeline. Nii saigi suure mahuga töö jaotatud mitmele aastale. Suur tänu helirežissöör Tanel Klesmentile, kes meiega oli nõus seda teed käima ja salvestused tegema! Plaadil on eranditult Eesti heliloojate muusika, millest kolm teost on noored Eesti heliloojad tellimusena kirjutanud Harjumaa Keelpilliorkestrile (Puntratants – Piret Rips-Laul, Äramaale – Pärt Uusberg, Tulek – Mariliis Valkonen).

Plaadist ja HKO tegemistest käisid 27. juunil Klassikaraadios rääkimas dirigent Imre Rohuväl i , õpetaja Piret Kreek ja orkestrandid Kuldar Zilensk, Kadriann Ruul. Saadet on võimalik järgi kuulata Klassikaraadios.

Suve hakul osales HKO kolmeteistkümnendal noorte laulu ja tantsupeol „Püha on maa” sümfooniaorkestrite koosseisus. Kava ettevalmistamine algas juba 2021. aastal, kui koos VHK orkestriga sai salvestatud Rasmus Puuri uudisteos „Tuuline eleegia”. Meie orkestrile oli see väga tähenduslik teos, sest seda lugu dirigeeris suurel laulupeol meie orkestri põhikoosseisu dirigent Imre Rohuväli. Mainimata ei saa ka jätta, et HKO ettevalmistuskoosseis osales samal ajal rahvamuusikapeol „Päriselt”, mis toimus 1. juulil Vabaduse väljakul.

Peale ühist suurt laulupidu saabus hooaja viimane suurepärane uudis Rootsist. Nimelt saavutas Harjumaa Keelpilliorkestri põhikoosseis rahvusvahelisel konkursil videovoorus orkestrite ja ansamblite kategoorias esimese koha. Konkursile oli saadetud HKO sünnipäeva kontserdi salvestus Viimsi Artiumis.

Meil on olnud erakordselt tegus ja rõõmus poolaasta, mille taga on järjepidev töö. Õpetajate panus ja laste usinus on andnud need toredad hetked, millest eelpool kirjutasin. Midagi ei sünni üleöö, vaid tuleb seada eesmärke, pingutada ja tegutseda.

HKOl on juuli teisel poolel veel ees osalemine Hiiu folgil ning suve lõpul harjutuspäevad Vastseliinas. Siis alustame aga juba uue hooga uut hooaega, mis kindlasti ei saa eelnevatele alla jääda. Kavandamisel on uus kontsertreis järgmise aasta suveks ja sahtlipõhjas ootel ka meie orkestrile kirjutatud järgmine uudisteos Mart Siimerilt.

HKO uksed on pea alati avatud uuele toredale liikmele, kes armastab head muusikat (alates Bachist kuni tänapäevani), vahvat seltskonda, fännab keelpille ning on valmis tõsiselt pingutama ühise ja kauni eesmärgi nimel.