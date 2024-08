Orkestri koosseisus osales õpilasi ja õpetajaid Sakust, Sauelt, Tabasalust, Viimsist, Keilast, Arukülast, Raplast, Tallinnast, Raelt. Mängides palju pilli, saades osa kohalikust kultuurist ja arhitektuurist, on kõik osalejad laetud positiivsete emotsioonidega ja energiaga, pürgimaks uute eesmärkide poole.

Kava sisaldas klassikuid ja ka Eesti heliloojaid. Üks nendest oli Harjumaa keelpilliorkestri oma mängija Kuldar Zilensk, kelle kirjutatud teos „Jaaniöö“ sai alati suure aplausi osaliseks. Itaalia publik on väga muusikateadlik, rõõmus ja soe.

Orkester andis neli täispikka kontserti. Need toimusid Volterra keskväljakul, Vicchio kirikus, Corsanico kirikus ja Firenzes Signoria väljakul. Iga kontsert oli õnnestunud ja omanäoline, mõjutatud kontserdipaiga õhkkonnast. Kontserdid toimusid õhtuti kell 21.00 kohaliku aja järgi. Hiline kellaaeg oli tingitud suvistest palavatest ilmadest ja alles õhtud andsid leevendust.

Harjumaa keelpilliorkester on viis aastat tagasi osalenud samal festivalil ning sai taas kutse osalemiseks. Festivaliks valmistumine toimus terve hooaja vältel. Ette tuli valmistada tunnipikkune kava.

