Selgusid 11 haridusjuhti, kes lähevad alates uuest aastast Eesti suurematesse pankadesse ja tehnoloogiaettevõtetesse pikale praktikale. Praktikante võtavad enda juurde Ericsson Eesti, Glia, LHV, SEB, Swedbank, Telia, Töötukassa ja Wise. Viienda hooaja lõpuks on programmi läbinud kümnendik kõigist Eesti koolijuhtidest.

Kokku üheksa kuud kestva arenguprogrammi eesmärk on edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti. Esmalt saavad koolijuhid olla kümme nädalat mõnes kaasaegse juhtimiskultuuriga organisatsioonis täiskohaga praktikal, seejärel naaseb osaleja oma kodukooli, kus asub kogutud teadmisi ja ideid rakendama.

Heateo Haridusfondi asutaja Martin Villigu sõnul on kiiresti muutuvas maailmas kõigi ühine huvi, et õpilased saaksid koolist kaasa kohanemisvõime ja head enesejuhtimisoskused. „Haridusjuhte puudutab see ülesanne kõige lähemalt ja iga algatus, mis neid selle missiooni elluviimisel toetab, panustab Eesti tulevikku,“ ütles Villig. „Praktikaprogrammi loomisel viis aastat tagasi panid era- ja avalik sektor seljad kokku, et koolijuhtidel oleks just nende vajadustest lähtuv arengutugi, mis omakorda tõstab Eesti koolijuhtimise kvaliteeti,“ lisas Martin Villig.

Tallinn oli viis aastat tagasi üks programmi ellukutsujatest ja pealinna koolijuhid on selles igal hooajal osalenud, nende seas ka praegune Tallinna Haridusameti juht Kaarel Rundu. „Wise’is praktikal olles küsisin, mida me kooli või haridussüsteemina peaksime noortele õpetama. Sealt koorusid välja kaks-kolm põhilist asja: õppimisvõime, võime ümber õppida ja uute oludega kohaneda ning inimeseks olemine, kuhu alla kuuluvad nii empaatilisus kui ka suhtlemisoskus,“ meenutab Kaarel Rundu. Selline vastus finantstehnoloogia inimestelt ilmestab Rundu sõnul hästi, et olulised ei ole ainult spetsiifilised teadmised, pädevused või kogemused, vaid loeb suhtumine. „Kui inimene oma olemuselt on äge, siis kõike muud saab juurde omandada,“ ütleb ta.

Tallinna Haridusameti juhi sõnul on õpetajate järelkasvu kõrval teemaks ka koolijuhtide järelkasv ja haridussüsteem on avatud võimalusele, et koole tuldaks juhtima erasektorist. „Selline praktikaprogramm on silmiavav kogemus nii koolijuhile kui ettevõttele ning ühtlasi koostöövõimalus, millest kõik osalised võidavad,“ on Rundu veendunud.

Nelja varasema hooaja jooksul programmis osalenud koolijuhid on võtnud meeskonna juhtimises kasutusele uusi võtteid nagu üks-ühele vestlused, asendanud paariliikmelise juhtkonna tiimijuhtide süsteemiga, juurutanud koolides uusi digivõimalusi, kasutanud õpetajate värbamisel ja nende sisseelamise toetamisel uusi lahendusi jpm.

Viiendas lennus osalevad nii koolijuhid kui ka õppejuhid Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, programmiga liitub esimene erakool. Praktikaettevõtete ringi lisandus Eesti kümnes ükssarvik ehk digitaalse klienditeeninduse platvormi arendav Glia.

Osalejate seas on kuus koolijuhti: Grete-Stina Haaristo (Tabasalu Gümnaasium), Maarja Merigan (Tallinna 32. Keskkool), Haana Zuba-Reinsalu (Luua Metsanduskool), Olga Barabaner (Tallinna Mustjõe Gümnaasium), Marjeta Venno (Tartu Erakool) ja Ronne Sära (Tallinna Huvikeskus Kullo). Samuti neli õppejuhti: Liina-Liis Liiv-Toome (Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi Vabaduse Kool), Roosi Nemliher (Tartu Kunstikool), Julia Vratskih (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Kerttu Mölder-Jevdokimov (Tallinna Südalinna Kool) ning Tartu Rakendusliku Kolledži IKT osakonna juhataja Signe Vedler. Praktikat pakuvad Ericsson Eesti, Glia, LHV, SEB, Swedbank, Telia, Töötukassa ja Wise.

Haridusjuhtide praktikaprogrammi käivitasid 2019. aastal Heateo Haridusfond ja Tallinna Haridusamet koostöös talendijuhtimisettevõttega Fontes. Koos viienda lennuga on programmis osalenud kokku 52 koolijuhti, praktikavõimalusi on pakkunud 14 organisatsiooni. Tallinnast alustanud programm on laienenud üle-Eestiliseks, lisandunud on Tartu koolid ning riigikoolid. Kolmandal hooajal osales programmis lisaks Viimsi vald, neljandal Lääne-Harju vald ning viiendal aastal liitus esimene erakool. 2021. aastal oli praktikaprogramm üks kolmest üleriigilise Aasta Haridusteo nominendist ning pälvis Tallinna linna Aasta Haridusteo auhinna.

Heateo Haridusfond on Heateo Sihtasutuse juhtimisel tegutsev filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoogu algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2018. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot.

Fotogalerii. Fotograaf Aron Urb.