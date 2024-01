Tallinna linn andis eile õhtul Valenciale ametlikult üle Euroopa rohelise pealinna tiitli. Nii jättis Tallinn hüvasti aastaga, mis tõi linna mitmed innovaatilised keskkonnasõbralikud lahendused ja kaasamisprojektid.

Euroopa rohelise pealinna aasta andis võimaluse Tallinnas katsetada uusi keskkonnasõbralikke lahendusi, algatada uutmoodi keskkonna- ja kaasamisprojekte ning hoida keskkonnateemasid fookuses, panustades nii linna enda kui linnaelanike mõtteviisi muutusesse.

„Tallinna linna Euroopa rohelise pealinna ajaga hüvasti jättes oleme uhked ja vaatame optimistlikult tulevikku vaadates,“ ütles abilinnapea Tiit Terik Valencia linnapeale María José Catalále sümboolset Euroopa rohelise pealinna raamatut üle andes.

„Soovime teile Euroopa rohelise pealinna aastaks palju õnnestumisi. Tänasest algab üks tõeliselt äge teekond ja loodame, et kõiki teie algatusi saadab edu ja et need toovad positiivseid muutusi teie kodanikele ja on eeskujuks kogu Euroopale. Valencia, palju õnne ja palju jõudu,“ soovis Terik.

Virginijus Sinkevičius, Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalandusvolinik, ütles: „Valencia on teeninud rohelise pealinna tiitli oma ambitsioonika jätkusuutlikkuse strateegia tõttu ning ta on õppinud minevikust saadud õppetundidest. Aastakümneid on linnas tõelisi muutuseid juhtinud julge kodanikuliikumine. Inimesed on Valencia varandus. See aasta toetab linnaelanikke veelgi rohkem muutuste elluviimisel, mida me kõik vajame parema tuleviku saavutamiseks.“

Euroopa rohelise pealinna aasta 2023 andis Tallinnale rohkem võimalusi elanike kaasamiseks, alates „Loome koos“ toetusest ja lõpetades esmakordselt korraldatud Rahvakoguga. Lisaks tõi aasta suurüritustele korduskasutatavad nõud ja kiirendas ringmajanduskeskuste ja parandustöökodade loomist.

Euroopa rohelise pealinna pilootprojektid aitasid kaasa linnaruumi avamisele ja uuendamisele. Tiitliaasta kutsus linlasi märkama elurikkust ja hoolitsema meie elukeskkonna eest. Innovaatilised keskkonnasõbralikud lahendused ja elanike senisest edukam kaasamine aitavad Tallinnal jõuda rohelisest pealinnast roheliseks maailmalinnaks, nagu on eesmärgiks seatud linna strateegias 2035.

Ülevaate Tallinna Euroopa rohelise pealinna aastast leiab siit.