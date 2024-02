Eesti Vabariigi aastapäeva auks on TV3 eriprogrammis põnevat vaatamist nii väikestele kui ka suurtele: aasta kauneim tänugala „Eestimaa uhkus“, erisaade „Tundub tark!“ ning vaatajate poolt armastatud legendaarsed kodu- ja välismaised filmid.

„Supilinna salaselts“.

Iseseisvuspäeval (24.02) rõõmustavad lapsi eestikeelne komöödia „Looraks“, Eesti-Soome koostööna valminud kogupereseiklus „Supilinna salaselts“, õhtul aga tele-esilinastub animakomöödia „Kuidas taltsutada lohet 3“, millele on hääle andnud armastatud Eesti näitlejad.

Traditsiooniliselt on vaatajate ees Elmo Nüganeni ajalooline suurfilm „Nimed marmortahvlil“ (Eesti-Soome 2002), samuti legendaarne „Viimne reliikvia“ (Eesti 1969). Esmakordselt jõuab õhtul tele-eetrisse ka USA komöödia „Kiirperekond“.

„Tundub tark“.

Vabariigi aastapäevale mõeldes on valminud ka erisaade „Tundub tark“. Humoorikas mälumängus panevad teadmised proovile riigi helgemad pead. Saatejuht Andres Puusepp selgitab välja, kumb on targem – kas koalitsioon või opositsioon?

Pühapäeval (25.02) kell 19.30 soojendab südameid aasta kauneim tänugala „Eestimaa uhkus“. Just sellel galal tunnustatakse lihtsaid inimesi, kes on meie väikese riigi uhkus, sest on korda saatnud enamat, kui neilt oodatagi oskaks, olles meile kõigile oma eriliste ja kangelaslike tegudega eeskujuks. Ka sel aastal pälvivad Eestimaa uhkuse tiitli ja Agnes Tormi loodud tänuauhinna kümme tublit inimest.

Kangelaste kohta tegi rahvalt laekunud vihjete põhjal valiku žürii, kuhu kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent ja helilooja Kristjan Järvi; näitlejanna ja õppejõud Elina Reinold; spordibioloog ja professor Kristjan Port; lauljatar ja muusik Getter Jaani; olümpiavõitja, spordiedendaja ja treener Erki Nool; TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur ning armastatud laulja ja muusik Ivo Linna žürii esimehena.

Südamlik ja liigutav tänugala jõuab vaatajateni Liina Kanarbiku ja Marek Lindmaa juhtimisel Tallinna Reaalkooli aulast, kus oma kohalolekuga austavad kangelasi paljud avaliku elu tegelased.

Pühapäeval näeb ka Prantsusmaal 2022. aastal valminud dokumentaalfilmi „Zelensky lugu“ (C’Etait:La Story Zelensky) ning õhtul südantsoojendavat komöödiat „1+1“ (Intouchables, Prantsusmaa 2011).

Eesti Vabariigi aastapäev

Laupäev, 24.02

7.20 Looraks

11.35 Supilinna salaselts

13.55 Viimne reliikvia

15.55 Nimed marmortahvlil

18.00 Tundub tark

18.30 TV3 uudised

19.30 Kuidas taltsutada lohet 3

21.35 KINO3: Kiirperekond

Pühapäev, 25.02

15.30 Zelensky lugu

19.30 Eestimaa uhkus

22.00 KINO3: 1+1