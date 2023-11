Superstaarisaate finalistide kontsert on tasuta ja algab laupäeval, 11. novembril kell 15.00 keskuse T1 Tallinn kesk-aatriumis. Kontsert lisab värvi ja hoogu T1 viienda sünnipäevapeo programmile. Juba pühapäeval kell 20.00 jõuab TV3 vaatajateni „Eesti otsib superstaari“ viies finaal, millele kell 19.30 eelneb erisaade „Eesti otsib superstaari: lava taga“.

TV3 „Eesti otsib superstaari“ üheksanda hooaja kõik finalistid astuvad rahva ette lavale, esitades saatest tuntuks saanud lugusid. Kohal on Ant Nurhan, Sebastian Jasinski, Hans Markus Danilas, Robin Kristofer Kukk, Maria Rander, Robert Reesar, Meelis Kesperi, Margareth Mürk, Rute Trochynskyi ja Marta Lotta Kukk. Kohapeal saab seni TV3 tele-eetrist nähtud finalistide esinemist oma silma-kõrvaga jälgida ning nautida mõnusat melu ja toredaid üllatusi.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)