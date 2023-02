Läinud nädala lõpus peetud turismimessil kuulutas Eesti turismi- ja reisifirmade liit välja tublimad turismiedendajad. Anija mõis nimetati 2022. aasta turismiobjektiks. Hinnati ka rahvusooper Estonia ja Radisson Collection hotelli panust meie turismi.

„Küllap me eristusime teistest turismi ja külalistega tegelejatest oma õdusa ja lahke vastuvõtuga, kogu selle uudsusega, mis siia ajaloolisse mõisa paari viimase aastaga tekkinud on,“ arvab Ülle Daut, sihtasutuse Anija Mõis juhatuse liige, igapäevatöös Anija mõisa tegevjuht.

Midagi saab tekkida ainult siis, kui on tekitajaid. See tähendab – kui on meeskond. Ülle Daut ei väsi kiitmast oma tublisid abilisi, mõisa programmijuhti Kadri Raudkivi, turundusjuhti Kadri Kivinurme, virtinat Sirje Jõhvikut, külastusjuhti Mall Treierit ning Anija Mõisakohwiku perenaist Ülle Niinemetsa.

Virtuaalne Anija meeste Tallinnas-käik

Pikka ja väärikat ajalugu meenutades on viimased 2,5 aastat Anija mõisale tõesti tormilise arengu ajaks olnud. Pärast suure restaureerimise lõppu 2020. aastal sai ka mõisahäärberi sisemus uue hingamise. Avati interaktiivne püsinäitus, mis toob ilmekalt iga külastaja silme ette mõisa ajalooja ja omanikud, mõisa kui kultuuri edendaja, aga ka mõisa kui karmi käega karistaja.

Mõis ootab külalisi.

Ajaloost on Anija mõis tuntud ikka Anija meeste ligi 170 aastat tagasi toimunud Tallinnas-käiguga, millest Eduard Vilde ka romaani kirjutas. Nüüd saab iga huviline seinale kuvatud animatsiooni abil peal innas käigu kaasa teha. Oma loo räägivad nii talupojad kui mõisaomanik. Ka Eduard Vilde ütleb sõna sekka.

2021. aastal külastas Anija mõisa 12 000 huvilist, läinud aastal juba 18 500 inimest.

Kogu see virtuaalne rännak toimub ekspositsioonis olevate ajastutruude kostüümide, interjööri, mööbli ja lauanõude keskel. Nii et vaataja võib unustada, mis ajal ta elab. Et lastel veelgi emotsionaalsem ja vahetum side mõisaajaga tekiks, on ekspositsiooni täiendatud animatsioonidega.

Kuigi uue ekspositsiooni avamine sattus koroonaaegse suletuse perioodi, ei heidutanud see mõisaperet. Loodi ja otsiti sidemeid nii Eestis kui väljaspool Eestit, tehti eeltööd. „Kui jälle vabalt liikuda võisime, külalisi vastu võtta ja ise külla minna, käisid siin oma gruppidega ka turismifirmade liidu otsustajad,“ naerab Ülle Daut. Nii et – küllap teati täpselt, kellele ja mille eest väärikas autasu anti.

Ajalugu varsti viies keeles

Samas usub Anija mõisa tegevjuht siiralt, et autasu oli natuke nagu ettemaks, arvestades tööd, mis mõisa meeskonnal veel ees seisab. Hiljuti õnnestus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele kirjutada nii innovaatiline projekt, et see tõi mõisa arendamiseks täiendavalt 200 000 eurot.

„See raha läheb nüüd kõik meie ekspositsiooni mitmekesistamiseks. Kui siiani oli meie virtuaalgiid kakskeelne, kõneldes eesti ja inglise keeles, siis nüüd lisanduvad veel saksa, soome ja vene keel,“ kõneleb Ülle Daut plaanitavast.

Ka ekspositsioon täieneb ja laieneb, pooleldi on juba valminud pargituba, kus jagatakse infot pargi taimestiku, loomastiku, mesilaste ja ajaloo kohta. Valmimas on ka koduloo- ja koolituba. Kõik need rajatised on valminud koostöös Pult OÜga, mis on ka 2020. aastal avatud ekspositsiooni autor.

Anija mõisa ei kiida ainult kolleegid-turismijuhid. Kiidavad – ja see on olulisim! – külastajad. Ikka jalgadega. 2020. aastal külastas Anija mõisa 13 000 huvilist, läinud aastal juba 18 500 inimest.

Veranda on sobiv paik sundimatuteks vestlusteks. Fotod Anija mõis

„Me ei taha võrrelda end ühegi teise mõisa või lossiga siin Harjumaal. Me ei ole konkurendid kellelegi. Nii nagu keegi pole meie konkurent. Igaühel on oma eripära. Keila-Joa mõisa magnetiks on teda ümbritsev imeline loodus, Palmse mõis on väga täiuslik mõisakompleks, meie tahame olla aga meie ise. Tuua tükike põnevat ajalugu tänasesse päeva ja eksponeerida seda võimalikult huvitavalt, ajastutruult,“ ütleb Ülle Daut.

Anija mõisa kombed ja traditsioonid koguvad aina enam populaarsust, toovad kokku huvilisi. 11. juunil tahetakse korraldada traditsiooniline tantsupäev, augustikuus oodatakse huvilisi aga mõisakultuuri festivalile.

Endiselt renditakse ruume sünnipäevade, pulmade ja muude tähtpäevade pidamiseks. „Oleme kaugele ette reserveeritud juba pea kõigil nädalavahetustel,“ kõneleb mõisa tegevjuht. Tavakülastajaid oodatakse teisipäevast pühapäevani.