Eesti matkapealinnas Aegviidus tegutseb alates tänavu jaanuarist Ajaleidja Loomemaja – tasapisi hoogu üha juurde saav kogukonna- ja heaolukeskus keset Kõrvemaa imeilusat loodust.

Loomemaja vastrenoveeritud hoones veavad töötubasid ja projekte viis kohalikku ettevõtlikku naist, kes on kaasanud aktiivselt ja avatult ka kogukonda. Pakutavate töötubade, huviringide, koolituste ja muude ühiste ettevõtmiste korraldamisel lähtutakse peamiselt maa­elu edendamise ning inimeste füüsilise ja vaimse tervise ning heaolu toetamise missioonist.

Ajaleidja Loomemaja eestvedajad Annika Klemets, Marian Rütman, Sandra Puusepp, Ella Kari ja Laura Nirgi on pikaajalised sõbrannad, keda ühendab huvi looduse, loomingu, taaskasutuse, tervisliku eluviisi, kogukonnaelu ja palju muu vastu. Üheskoos unistati kohast, kus saaks oma andeid rakendada ning luua endale töökohad, et ei peaks iga päev kodust kaugele tööle sõitma. Suurelt unistamine kandis vilja 2023. aastal, kui löödi käed kohaliku ettevõtja Ranno Sootsiga, kellelt saadi rentimiseks enam kui 600 ruutmeetri suurune hoone.

Suur maja annab võimaluse mitmekesisteks tegevusteks

Ajaleidja Loomemajas toimuvad regulaarselt trennid ja huviringid, nt shindo, pilates, laste loodus- ja loovusring, vaimse tervise klubi, käsitöö- ja keraamikaring jpm. Ajaleidja Loomemajas on lausa kaks saali ürituste pidamiseks, köök, kaugtöökontor, käsitöötuba, majutustoad, massaaži- ja teraapiatuba. Pakutakse ka iluteenuseid. Gruppidele mõeldes on viis naist loonud hulga pakette ja töötubasid suunitlusega peamiselt loodusele ja loomingule, nt metsaretked ning looduskosmeetika, keraamika, maalimise, viltimise jm töötoad.

Ajaleidja Loomemaja naiskond on eriliselt andekas ja mitmekülgne – igaüks pakub väärtust oma rikkalike oskuste, teadmiste ja kogemustega.

Ajaleidja Loomemajas tegutseb andekas naiskond

Annika on multifunktsionaalne terapeut ja kunstnik, kelle südamlik ja pühendunud suhtumine igasse inimesse võlub kõiki. Ta on värskelt läbinud Euroopa metsateraapia praktiku sertifikaadiõppe ning viimase kümne aasta vältel on Annika korraldanud meelerahumatku ja looduspõhiseid sekkumisi vaimse heaolu ja tervise teemal. Annikaga saab Ajaleidja Loomemajas viltida, õppida mosaiigitehnikat, praktiseerida hingamisteraapiat ning arutleda vaimse tervise teemadel.

Ella on kõikide laste suur lemmik, sest tema rahulik ja helge olek võlub kohe. Ella on hariduselt tegevusterapeut ning tal on suur kirg taimede vastu. Ta õpetab igas rohulibles leidma midagi tervislikku, kasulikku või kaunist. Ella tunneb söödavaid taimi looduses, temaga saab käia metsaretkedel ning teha looduskosmeetikat.

Laura pakub Ajaleidja Loomemajas erinevat liiki massaaže. Gruppidele korraldab ta helirännakuid – selleks kasutab Laura erinevaid instrumente, nt trumme, tuulekellasid ja helikausse, mille helid viivad inimese sügavalt lõõgastunud olekusse. Seeläbi langeb stressitase, paraneb uni ning kogu keha saab lõõgastuse. Samuti õpetab Laura täpitehnikas mandalaid maalima – seegi on meditatiivne tegevus, mis aitab mõttemürast eemale saada ning pakub loometegevusest saadavat rahulolutunnet.

Marian Rütman teab, kuidas luua ilu ja heaolutunnet. Tema armastus savitöö vastu torkab eriliselt silma! Marian peab omaenda keraamikakoda nimega Marikoda ning ta õpetab savitöö saladusi nii lasteaia- ja koolilastele kui ka täiskasvanutele.

Sandra Puusepp on Ajaleidja Loomemaja soojalt tuksuv mootor, kelle oskuste skaala on nii lai, et lihtsam on nimetada asju, mida ta ei oska – kõiges muus on ta lopsakalt võimekas. Tema põhiline tegevus majas on seotud toiduga – olles ise taimetoitlane, koolitab ta selles vallas ka teisi või siis valmistab külalistele ise maitsva, tervisliku ja värviküllase taimetoidu. Veel on Sandra Kundalini jooga õpetaja ning andekas kunstnik – tema akvarellmaalid kaunistavad maja ning kel huvi, saab Sandralt tellida vesivärvi töötoa.

Uusi ideid tuleb aina juurde

Nii nagu arenevad aja jooksul inimesed, areneb ka alles noor ja värske Ajaleidja Loomemaja. Naised leiavad ikka ja jälle uusi suundi ja tegevusi, mida külastajatele pakkuda, nt korraldati kevadel koostöös Nõmbra metsarestoraniga Põdrakanepifestivali; suve hakul pandi püsti nädal aega kestnud kirbuturg, mis osutus nii populaarseks, et seda korrati sügiselgi. Kahel suvel on osa võetud kohvikutepäevast.

Kel tekkis huvi Ajaleidja Loomemaja naiskonna ja tegevuste osas, leiab Facebookist Ajaleidja Loomemaja lehe koos kontaktidega ning infot saab ka veebilehelt ajaleidja.wordpress.com. →