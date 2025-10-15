Eestis arendatud tarkvara Wastewize on jõudnud töövalmiduseni ning pakub kohalikele omavalitsustele võimalust muuta jäätmehoolduse korraldamine senisest tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Tarkvara töötas välja CleanHand OÜ, eesmärgiga digitaliseerida üks keerukamaid avalikke teenuseid – korraldatud jäätmevedu. Lahendus seob ühte süsteemi omavalitsused, elanikud ja jäätmeveoettevõtted, võimaldades hallata jäätmeveoga seotud andmeid ühtselt ja automatiseeritult.

Wastewize’i testiti Tartu vallas ja MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuses, mis koondab 29 omavalitsust üle Eesti. Tartu vallas hinnati eelkõige süsteemi töökindlust ja kasutajamugavust. Testimisel selgus, et tarkvara aitab vähendada käsitööd ja automatiseerida mitmeid jäätmehalduses olulisi töövooge.

Eesti Jäätmehoolduskeskus katsetas lahenduse sobivust mitme omavalitsuse andmete ja protsesside ühtseks haldamiseks. Testide tulemused näitasid, et tarkvara vastab töövalmiduse nõuetele ja sobib kasutamiseks nii kohaliku kui ka regionaalse jäätmehalduse juhtimisel.

„Jäätmeveo korraldamine ja andmete haldamine on valdkond, mis vajab kaasaegseid digilahendusi. Wastewize on näidanud, et seda saab teha usaldusväärselt ja tõhusalt,“ ütles MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse liige ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas. „Lahendust tasub kindlasti proovida. Arendaja on kvalifitseeruv ja suudab tagada süsteemi töökindluse ning toe omavalitsustele,“ lisas ta.

Arendajate sõnul aitab Wastewize vähendada halduskoormust ja parandada koostööd teenusepakkujatega, pakkudes samas elanikele mugavamat suhtlust omavalitsusega. Lahendus toetab ka käimasoleva jäätmereformi eesmärke, pakkudes tööriista, mis võimaldab jäätmehooldust juhtida ühtselt ja digitaalselt jälgitavalt.

Pärast testperioodi on tarkvara valmis kasutusele võtmiseks ka teistes omavalitsustes. CleanHand OÜ sõnul saab süsteemi kohandada vastavalt erinevate riikide õigusraamistikule, mis loob võimaluse Wastewize’i laienemiseks ka väljapoole Eestit.