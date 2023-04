Harju rahvas on mängurahvas, see pole kellegi jaoks pikka aega juba saladus olnud. Harjumaal pesitseb ka kõige rohkem füüsilisi kasiinosid, mis on nädalavahetusel võrdlemisi rahvast täis. Tänapäeval on aga suurem osa hasartmängutegevusest kolinud internetti, kus Eesti õnneotsijaid ootab ees sadades kordades suurem valik.

Olgugi, et online kasiinodest võib leida vahel suisa tuhandeid mänge, mõned nimed kerkivad ikka ja jälle mängurite keskel esile. Need mõned slotimängud on ajahambale vastu pannud ning isegi, kui välja antakse mõni uus särav slotikas, kipuvad Eesti hasartmängurid naasma nende vanemate slotikate juurde. Siinkohal toome välja 5 sellist põnevat mängu, mis domineerivad pea iga online kasiino populaarsete mängude nimistus.

Book of Dead

Play’n Go tänaseks fenomenaalselt populaarne slotimäng „Book of Dead“ anti välja suisa seitse aastat tagasi, 2016. aasta alguses. Kuigi mängutootja on ka ise vahepeal välja andnud uusi sama mängusarja versioone ning nö raamatuteemalisi slotimänge on igas kasiinos jalaga segada, siis ükski slotikas ei ole veel üle trumpanud selle mängu populaarsust Eestis.

Milles peitub „Book of Dead“ slotika fenomen? Ilmselt selle kõrges volatiilsuses ja potentsiaalselt suures võidusummas. Tegemist on ühe kõige riskantsema videoslotiga, ent hea õnne korral kostitab mäng unikaalse tasuta spinnide mängu ja kuni 5000x peavõiduga. See mäng ei ole kohe kindlasti igale maitsele, kuid see on vaieldamatult Eesti kõige populaarsem slotimäng.

Reactoonz

Ka teine ülipopulaarne slotimäng on pärit Play’n Go sulest. See omapärane mäng anti välja aasta pärast „Book of Dead“ slotikat ning see on samamoodi domineerinud igas Eesti online kasiinos.

Kui eelmise mängu populaarsust on mõnevõrra keeruline mõista, siis “Reactoonz” on mäng, mis avaldab oma populaarsuse põhjuse esimesel hetkel. Mängu peamine võlu on selle futuristlik tulnukateema, mida on vürtsitatud lõbusa disaininüansiga – see toob paratamatult naeratuse näole. Sellele lisaks sisaldab slotikas aga hämmastavaid boonusmänge: kokku on pakitud sellesse mängu neli erinevat boonusmängu koos juhuslike asendussümbolite ja kordistajatega.

Paljudel eestlastel on õnnestunud selles slotimängus skoorida häid võite, kuigi ka see mäng on ülimalt riskantne.

Fire Joker

Kolmas Eesti kõige populaarsem mäng on hoopistükki klassikalisema hõnguga – ei mingeid erilisi sümboleid või olulisi disaininõkse. Kogu slotimäng meenutab vanu mänguautomaate: ekraanil keerlevad jokkerid, puuviljad või BAR-sümbolid, mida paljud mäletavad vanadest slotimängudest.

Välimuse poolest ei ole see kindlasti eriline šedööver, ent see polegi peamine konks. „Fire Joker“ meelitab oma taaskeerutusmängu ja kordistajatega, mis võivad tulemuseks tuua kõrged võidusummad.

Moon Princess

Animeteemaline „Moon Princess“ anti välja 2017. aastal, ent oma kauni graafika poolest meenutab see uusi slotikaid. Õigupoolest saigi mäng kohe populaarseks oma imekauni välimuse poolest: lisaks teistlaadi rullikutele seiklevad sinuga kaasa ekraani serval olevad kaunid printsessid. Kogu mäng on suisa nii roosamannaline, et mõne inimese maitse jaoks võib see olla liiast.

„Moon Princess“ on ülimalt riskantne slotimäng, ent riskialtid mängurid võivad skoorida häid summasid: mäng sisaldab mitmeid boonusfunktsioone, mis annavad kogu seansile natuke vürtsi juurde ning ei lase sul korrakski igavleda.

Bonanza

Kui Big Time Gaming andis 2017. aastal välja „Bonanza“, ei osanud ilmselt ettevõte isegi aimata, millise lööklaine see mäng kogu tööstusele kaasa toob. See slotimäng on ainuüksi vastutav kogu Megaways-mängukategooria eest, olles teerajaja kogu sellele mängusuunale. Kõik Megaways-funktsiooniga mängud, mis tänastes kasiinodes saadaval on, eksisteerivad ainult selle slotika tõttu.

Ehkki Megaways-stiilis volatiilseid ja põnevusrohkeid slotikaid on saadaval igas kasiinos kümneid (või isegi sadu), on see originaalversioon eestlastele kõige rohkem hinge läinud, olles endiselt üks Eesti kõige armastatumaid mänguautomaate.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!