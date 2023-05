Elus tuleb ikka ette ootamatuid olukordi, väljakutseid ja õnnetusi, mis vajavad kiiret rahalist lahendust. Sel juhul ei tasu alla anda – ootamatute kulude katteks sobib hästi Coop Panga väikelaen, mis erinevate üllatuste puhul hädast välja aitab.

Näiteks võib ette tulla olukordi, kus pead ootamatult maksma suurema arve, auto läheb katki või vajad vahendeid, et olulisi isiklikke vajadusi katta. Koos Coop Finants AS väikelaenu tootejuhi Paul Liljega toome Sinuni kuus ootamatut olukorda, kus väikelaen võib olla elupäästja, mitte emotsionaalne otsus.

Kodumasin lõpetab töötamise

Üks sellistest olukordadest, kus on kiirelt vaja veidi suuremaid väljaminekuid teha, on kodumasinad, mis vajavad remonti või suisa välja vahetamist. „Näiteks võib juhtuda, et külmkapp otsustab ootamatult ühel heal soojal suvepäeval üles öelda,“ toob Lilje näite. „Sarnaselt võivad oma eluea äkitselt lõpetada ka teised suured kodumasinad nagu pesumasin, elektriahi või ka õhksoojuspump.“

Kui ootamatu väljaminekuga ei ole võimalik kohe oma finantsidega toime tulla, siis võib väikelaen olla heaks lahenduseks. See aitab kiiresti saada vajalikud rahalised vahendid ja lahendada tekkinud ootamatu mure. „Taotluse saad mugavalt täita veebis ning taotluse kinnitamisel kantakse laenusumma Sinu kontole juba hiljemalt järgmisel tööpäeval,“ toob Lilje Coop Panga väikelaenu suure plussi välja.

Auto vajab remonti või väljavahetamist

Teine küllaltki levinud mure on Sinu neljarattalise sõbra remont. „Kui Sinu auto on eluliselt tähtis – vajad seda raha teenimiseks, tööl käimiseks või lihtsalt kiire logistika jaoks, on auto katki minemine viimane asi, mida Sa ootad, et juhtuks,“ sõnab Lilje. Kui Su truu sõber otsustab siiski Su ühel heal päeval teeservale jätta, vajab uusi rehve või isegi suuremaid kulutusi, on hea abimees väikelaen, mis kiirelt murele lahenduse aitab saada.

Kodu renoveerimine

„Kodus esineb tihti olukordi, kus tuleb kiiresti ette võtta remonditöid, näiteks lekkiv katus või katkised aknad,“ toob Lilje välja. „Taolised kulutused pole kindlasti just kõige odavamad ning vajavad kiiret sekkumist ja ka rahastust, et olukorra halvenemist vältida,“ lisab Lilje. Väikelaen on sel juhul heaks lahenduseks, mille abil rutem kui muidu, saada vajalikud rahalised vahendid ja lahendada tekkinud probleemid. Laenusumma algab Coop Panga väikelaenu puhul vaid 300 eurost ning lõppeb 25 000 euroga. „See annab Sulle vabad käed otsustada, mille tarbeks laenu võtta, mis üllatuslike kulutuste puhul on kindlasti suur eelis,“ lausub Lilje.

Terviseprobleemide lahendamine

„Tervis on meie kalleim vara, kuid enim ootamatusi juhtub just meie endi, meie lähedaste või lemmikloomade tervisega,“ sõnab Lilje. Küll aga võib tervisega seotud mure olla eriti kulukas ning kiirelt rahalise olukorra tasakaalust välja viia. Väikelaenu abil saad katta ootamatuid meditsiinikulusid nagu haiglaravi, arstivisiidid või ravimid. „Eriti kasulikuks võib väikelaen osutuda siis, kui Sinu kindlustus ei kata kõiki kulusid või kui see puudub sootuks,“ toob Lilje näite.

Reisikulutused, mida ei osanud ette näha

„Võib küll tunduda uskumatu, kuid reisiga seotud kulutused võivad samuti olla ootamatu väljaminek,“ sõnab Lilje. „Pole ebatavaline olukord, kus oled leidnud superhinnaga lennupiletid, kuid hotellide ja meelelahutuse jaoks jääb veidi rahast puudu,“ toob Lilje näite. Samuti võib reisil juhtuda õnnetusi, mida Sinu reisikindlustus ei kata või oled suures reisituhinas kindlustuse hoopis unustanud sõlmida. „Sellisel juhul on väikelaen hea abivahend, mis aitab tagada kindlustunde, et oled ka ootamatute olukordade jaoks valmis.“

Elus võivad esineda ootamatud olukorrad ning mõnikord on vaja kiiresti leida rahalisi vahendeid. Väikelaen võib olla hea abimees, mis aitab tekkinud mured lahendada ning kindlustunde tagada. „Kindlasti ei tasu aga unustada, et kuigi väikelaen on mugav ja kiire võimalus oma soovide ja vajaduste täitmiseks, tuleb enne lepingu sõlmimist hoolikalt läbi mõelda ka oma võimalused võetud kohustuste täitmiseks,“ paneb Lilje südamele. Lilje soovitab enne taolise kohustuse võtmist kaaluda läbi oma riskid ning süveneda, millised on laenu lisatasud ja KKM ehk krediidi kulukuse määr.

Kui kaalud väikelaenu võtmist, tasub läbi mõelda, kuidas tagada, et laen oleks kõige sobivam ja maksmisega ei tekiks hilisemaid raskusi. „Väga oluline on hinnata oma rahalist olukorda ja võimalusi laenu tagasi maksta,“ sõnab Lilje ja lisab, et uurida tuleks erinevate laenuandjate pakkumisi, võrrelda nende tingimusi ja leida parim lahendus just enda jaoks. Tähelepanu tasub pöörata ka intressimääradele ja lepingutingimustele, et vältida ootamatuid üllatusi hilisemal maksmisperioodil. Seega, kui otsustad võtta väikelaenu, siis tee seda läbimõeldult ning hoolikalt kaaludes erinevaid võimalusi, et tagada edukas ja muretu laenuprotsess.

