Vähem kui aastaga jõudis VEEGO purustada viiekohalise numbri ehk tänaseks on portaalis enam kui 10 000 aktiivset müügikuulutust ning „liiklus“ veebilehel on kõrgem kui kunagi varem. Ja mis kõige olulisem – tuhanded sõidukid on selle lühikese aja jooksul leidnud uue omaniku just VEEGO kaudu!

VEEGO sai hääled sisse 2024. aasta hiliskevadel, kui samm-sammult hakkas portaali üha enam kuulutusi laekuma. Tänaseks on portaalis üle 10 000 kuulutuse nii eraisikutelt kui ka 60 partnerilt. Visioon ühest autohalduse keskkonnast, kus on võimalik nii kaubelda kui hallata kõiki autoomanikule vajalikke teenuseid, on esimese aastaga teinud märkimis­väärse kasvu.

Uued võimalused ja suuremad eesmärgid silmapiiril

Juba suvel oli platvormil võimalik kaubelda lisaks sõiduautodele ning kaherattalistele ka veesõidukitega ja kohe pärast seda sai võimalikuks ka suur- ja erimasinatega müük ning ost.

Muidugi ei läinud VEEGOst mööda ka automaksu temaatika ning portaalis on tänaseni võimalik mugavalt sõiduki automaksu vaadata automaksu kalkulaatori töö­riistaga. VEEGO meeskonna sõnul on see väga populaarne lisafunktsioon, mis teeb autoomanike elu oluliselt lihtsamaks.

Mugavust pakub ka kuulutuse omanikuvahetuse funktsioon, mille abil saab müüja oma kuulutuse loovutada uuele ostjale. Vajadusel saab uus omanik seda lihtsa vaevaga ­taas kasutada juhul, kui soovib sõidukit edasi müüa.

Viimaseks suureks uuenduseks on koostöö kodumaise Holm Pangaga ehk ühiselt toodi turule uudne VEEGO laen, millega on võimalik uus sõidurõõm mugavamalt soetada.

Kogukonnaloomine on kõige alus

Vähem kui aastaga on VEEGO olnud kohal Eesti olulisematel auto- ja motospordiüritustel ning tutvustanud kaasaegse sõidukiportaali mugavust. Portaalis on sündmuste all võimalik end tähtsamate sündmustega kursis hoida ning pidevalt uuenevat kalendrit jälgida.

Muuhulgas on VEEGO asutajatele ning platvormile oluline Eesti autosport. Lühikese aja jooksul on VEEGO toetanud kaheksa autosportlase tegevust. Oma valdkonna noori lootusi toetades jõuab sammu võrra lähemale unistusele, milleks on kaasaegse ringraja valmimine Eestis.

Ka siis, kui parasjagu pole otsest plaani oma sõidukit müüa või uut valida, siis uudiste ning meelelahutusega saab kursis olla VEEGO oma podcast‘i „Kütsipeatus“ kuulates, kus värvikate külalistega on nii mõnigi põnev kui ka humoorikas vestlus maha peetud. „Kütsipeatuse“ podcast‘i videoversiooni ning VEEGO loojate videolugusid üritustelt ning autospordi tegemistest näeb portaali YouTube’i kanalilt.

Sünnipäev tuleb suure üllatusega

Lisaks on VEEGOl oma esimese sünnipäeva lävel uudis, mis tekitab kindlasti paljudele elevust. Sõiduki­portaal teeb taas midagi vinget, mis juba käesoleva aasta algul osutus ülimenukaks. Kui pärast aastavahetust loositi välja vinge driftiauto (jah, päriseks!), siis kevadel ootab VEEGO jälgijaid uus autoloos ning seekord on võimalus päriseks võita midagi suviselt ägedat. Seega tasub VEEGO tegemistel pidevalt silma peal hoida.

VEEGO tegijad soovivad kümme tuhat korda tänada kõiki portaali kasutajaid! Suur tänu headele partneritele koostöö eest ning loomulikult tänusõnad VEEGO jälgijatele, kes motiveerivad kohalikule autoturule värskust ja kaasaegsust tooma!

Here VEE-GO even further!