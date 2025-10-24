Esileht / Värbkakk, kes lendas vastu Olümpia hotelli
Värbkakk, kes lendas vastu Olümpia hotelli (0)
Elustiil 24.10.2025
Merit Põld
Ajakirjanik
Vastu klaaspinda lennanud värbkakk taastub Eesti metsloomaühingu hoole all. FOTO: Eesti metsloomaühing

24. septembril sai Eesti metsloomaühingu vabatahtlik kõne, et leitud on oimetu pisike kakuline.

Esmapilgul tundus Olümpia hotelli ees maas lebav tegelane piisavalt ergas ja lootus oli, et ehk on ta vaid väikese põrutuse saanud ja peagi taastumas. Kahjuks nii suur see vedamine siiski ei olnud, Euroopa väikseim kakuline taastub tänini Eesti metsloomaühingu hoiukodus, kuna ei suuda veel tõusta piisavasse kõrgusesse, et taas vabadust nautida. Loodetavasti aga ootab ka teda peagi vabastamine ja ta ei kohtu enam iial peegelpinnaga.

Kuna peegelpindadega kokkupõrgete juhtumeid saab vähendada teadliku sekkumisega, siis tutvu erinevate võimaluste ja lahendustega Eesti metsloomaühingu Facebooki lehel ja küsi nõu või kasuta loodusveebi lehel antud soovitusi, et oma panus anda!

Kui leiad vigastatud või muul moel abi vajava metslooma või -linnu, siis võta ühendust Eesti metsloomaühinguga telefonil 5632 2200 ja edasta teade ka riigiinfo telefonil 1247!

