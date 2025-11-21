Vanemahüvitise saamise ajal tulu teenimine tekitab sageli küsimusi ja segadust. Selgitame lahti, millal ja kuidas mõjutab tulu teenimine vanemahüvitise suurust, millised erandid kehtivad ja mis muutub uuel aastal.

Kas vanemahüvitise ajal tohib töötada ja tulu teenida?

Oluline on teada, et ema ja isa vanemahüvitise saamise ajal ei ole töötamine lubatud, kuna sel ajal on töösuhe emapuhkusel ja isapuhkusel viibimise ajaks peatunud. Töötamine on lubatud jagatava ja lapsendaja vanemahüvitise saamise ajal.

Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud tulu teenida, aga kui teenitud tulu ületab seatud piiri, mis 2025. aastal on 2632,55 eurot, siis vähendame inimesele tehtavat vanemahüvitise väljamakset. Vähendamisel arvestame sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu nagu töötasu, preemia, juhatuse liikme tasu, mis on laekunud vanemahüvitise saamise perioodil.

Millisel juhul mu vanemahüvitist ei vähendata?

On olemas kuus erandjuhtu, mil vanemahüvitist ei vähendata.

Esimene kord jagatava vanemahüvitise saamisel: kui tulu teeniti enne vanemahüvitise perioodi algust, aga maksti välja esimesel hüvitise saamise kuul. Tulu, mis teeniti pärast vanemahüvitise õiguse lõppemist, aga maksti välja veel samal kuul, kui said mõned päevad vanemahüvitist. Tööandja maksejõuetuse hüvitis (pankroti korral). Tööandja eksimuse tõttu hilinenult makstud palk, mis oleks pidanud laekuma varem. Tulu, mis teeniti vanemahüvitise peatamise perioodil (kui ei planeerinud ühtegi päeva). Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ettevõtlustulu.

Kui meile on tulust õigel ajal teada antud, saame seda enne väljamakse tegemist arvesse võtta. Kui meid ette ei teavitata, saame info teenitud tulu kohta vanemahüvitise väljamakse kuu lõpus ning siis teavitame inimest, et tal võib olla tekkinud vanemahüvitise enammakse, mille ta peab meile tagastama.

Palume esitada laekunud tulu kohta tõendi, et tuvastada, kas laekunud tulu on teenitud varasemal perioodil. Kui see on nii, siis ei ole inimene enammakset saanud.

Kui inimene on meid selles olukorras ise tulust teavitanud ja me oleme juba tema vanemahüvitise väljamakset vähendanud, siis tagastame pärast tulutõendi saamist inimesele summa, mille olime kinni pidanud.

Kuidas täpselt vanemahüvitist vähendatakse, kui teenin üle lubatud piirmäära, ja millist perioodi loetakse tulu teenimise perioodiks?

Kui sotsiaalmaksuga maksustatav tulu ületab 2632,55 eurot kuus (bruto), vähendatakse vanemahüvitist iga üle piirmäära teenitud kahe euro eest ühe euro võrra.

Näide. Kui vanemahüvitis on 2800 eurot ja teenite 3000 eurot bruto, siis üle piiri teenitud summa on 3000 – 2632,55 = 367,45 eurot. Vähendamine: 367,45 ÷ 2 = 183,73 eurot ning väljamakstav vanemahüvitis on 2800 – 183,73 = 2616,27 eurot (bruto).

Tulu teenimise kuuna käsitletakse seda kalendrikuud, millal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu välja makstakse, mitte seda, millal te tegelikult töötasite.

Kui tulu, mis teeniti, on lubatud piirmäärast suurem ja te olete samasse kuuse planeerinud vanemahüvitise päevad, ei ole teil õigust saada selle kuu eest täismääras vanemahüvitise väljamakset.

Näide. Kui töötasite novembris ja novembri palk 3000 eurot laekus 10. detsembril, loetakse tulu teenimise kuuks detsember. Kui olete planeerinud detsembrisse vanemahüvitise päevad, vähendatakse detsembri vanemahüvitist, mille väljamakse toimub jaanuaris.

Vanemahüvitise planeeritud perioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2026, ei kehti enam tulu teenimise piirang. Võite teenida mis tahes suuruses tulu, ilma et vanemahüvitist vähendataks.

Näide. Kui teie detsembri palk 3000 laekub teile jaanuaris 2026 ja teil on planeeritud jaanuarisse vanemahüvitise päevad, siis väljamakse, mis tehakse teile jaanuari eest veebruaris, on oma algses suuruses.

Vanemahüvitise päevi saab planeerida meie iseteeninduses. Neid ei pea kasutama järjest, vaid võib kasutada oma soovi järgi. Kui teate, et teile on veel sel aastal laekumas suurem tulu, saate oma planeeringut muuta.