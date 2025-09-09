Maardu valimiskomisjon registreeris Valimisliidu “Maardu Hääl”. Ettevõtja ja Maardu linnavolikogu liikme Nikolai Degtjarenko ning juristi, endise linnasekretäri ja Maardu linnavolikogu asendusliikme Tiiu-Ann Kaldma juhtimisel läheb valimisliit sügisestele valimistele laia rahvaliku programmiga, mille sisuks on dialoog võimu ja rahva vahel, võitlus vaesusega ja linnakodanike sotsiaalne kaitse.

Valimisliidu “Maardu Hääl” juhi Nikolai Degtjarenko sõnul on programmi võtmeteemadeks: eelarve läbipaistvus ja ametnike avalik aruandlus oma tööst; tervishoiuteenuste kättesaadavuse suurendamine linnas; uute töökohtade loomine; sotsiaaltariifide küsimus; noorte perede, pensionäride ja lastega perede toetamine; uued lahendused haridusvaldkonnas; noorte kuritegevuse ennetamine; ning teede remont, transpordi ja kommunaalvaldkonna edendamine.

“Me tahame, et häid otsuseid Maardu linnaelanike kasuks ning halbade otsuste tagasi keeramist. Näiteks Maardu linna ainukese eesti kooli, Kallavere keskkooli gümnaasiumiastme taastamist. Maardu elanikud kurdavad vaesuse üle, aga isegi supikööki vaestele Maardus ei ole. Inimesed on äärmiselt rahulolematud tervishoiuteenustega. Meil on positiivsed lahenduse olemas, neid valimistel inimestele pakumegi, ” kinnitas Nikolai Degtjarenko.

Valimisliidu Maardu Hääl juht ja Maardu linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko kandideeris ka neli aastat tagasi Maardu linnavolikokku ja saavutas tol korral kõigist kandideerinud kandidaatidest Maardu linnas teise koha häälte arvult.

Valimisliidust “Maardu Hääl” kavatsevad peale Nikolai Degtjarenko kandideerida ka Maardu Linnavolikogu asendusliige ja endine Maardu linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma, endine Maardu Linnavolikogu liige ja endine linnaettevõtte Maardu Linnavarahooldus juht Dmitri Trifonov, ettevõtjad Maksim Ignatenko, Roman Kogan, Jevgeni Ennik, Pavel Truu, samuti sportlased, tervishoiutöötajad, loovisikud ja kõik, kellel on aktiivne kodanikupositsioon, plaanid ja valmidus töötada Maardu elu parendamise nimel.