Teisipäeval, 7. oktoobril, avati pidulikult Harku vallas Vääna mõisa lähedal paiknevas tall-tõllakuuris uuenenud Vääna raamatukogu, kus on kasutusele võetud mitmeid innovaatilisi lahendusi.

„On omamoodi sümboolne, et just Eesti raamatu aastal saab uuendatud kodu oma 100. aastapäeva tähistav Vääna raamatukogu. Siinsed ruumid on saanud uue ilme ja siia majja on tagasi tulemas inimesed: lugejad, uurijad, unistajad, muusikahuvilised. Vääna raamatukogu ei ole lihtsalt koht, kus hoitakse raamatuid. See on kogukonna süda, teadmiste kants, vaikne pelgupaik mõtiskluseks ja ideede sünnipaik,“ kõneles avamisel Harku vallavanem Erik Sandla.

Elektrooniline raamatukapp

Raamatukogus on ligi 19 000 ühikut raamatuid, lisaks tavapärasele laenutusele on nüüd iseteenindus ning ööpäevaringselt toimivad elektroonilised raamatukapid, kuhu saab tellida ja tagastada teavikuid.

„Ei ole vaja kohale tulla, piisab lugejaks registreerimisest ja siis saab lugejakaardi alusel tellida meilt juba e-kirja või telefoni teel raamatud, need pannakse kappi. Ja raamatule järgi võib tulla sobival ajal,“ kõneles külastajaile uuendustest raamatupedagoog Kaire Raiend.

Kasutajaid ootab ka multifunktsionaalne ruum, mida saab kasutada seminarideks, töötubadeks ning filmi- ja muusikaõhtuteks. „Uuendusena on külastajatele avatud ka avalik köök, kus on külmkapp, pliit ja kohvimasin. Muusikakeskuses saavad huvilised tulevikus käia muusikat kuulamas,“ tutvustas raamatukogu värskendusi publikuprogrammide juht Ave Tarvas. Tema kinnitusel tahetakse suurendada just eesti klassikalise muusika osakaalu.

Eestis vähelevinud on veel ka print in city teenus. Huviline saab kodust või ükskõik milliselt töökohalt üles laadida vajalikud materjalid printimiseks ja neile siis sobival ajal raamatukogusse järele tulla. „See teenus on loomulikult mõeldud neile, kellel on meie lugejakaart,“ täpsustas Ave Tarvas.

Uuenenud Vääna raamatukogu pindala on laiendamiseelsest kolm korda suurem. Eraldi noortele mõeldud osakonnas tahetakse suurendada ingliskeelse kirjanduse valikut – noored loevad palju just inglise keeles.

„Kui meie valikust rääkida, siis veerand teostest on mõeldud noortele, ülejäänud on teabe- ja ilukirjandus,“ kõneles raamatukogupedagoog Kaire Raiend.

Ehitati viis aastat

Tavapärase raamatukoguhoidja asemel hakkavad Vääna raamatukogus tööle raamatukogupedagoog ja kuraator, kes juhendavad ja nõustavad külastajaid ning viivad läbi haridus- ja kultuuriprogramme.

Raamatukogu ruumide rajamine tall-tõllakuuri esimesele korrusele kestis ligi viis aastat. Raamatukogu renoveerimise esimese etapi (fuajee ja seminariruum) arhitektuurse osa on teinud arhitekt Tiina Linna, siseosa MHMH OÜ.

Teise etapi (raamatukogusaal) arhitektuurse osa on teinud OÜ T-Linnaprojekt ja sisearhitekt Malle Jürgenso.

Raamatukogu ehitamine ja sisustamine läks maksma ligi 830 000 eurot. Kultuuriministeeriumi rahvaraamatukogude kiirendist saadi üle 92 000 euro. Käesoleval aastal tähistab Harku valla vanima järjepidevalt tegutsenud raamatukogu, Vääna raamatukogu, 100 aasta juubelit.