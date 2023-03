Eestis kasutab elektri universaalteenust jätkuvalt 300 000 kodutarbijat, mis tähendab neile märtsikuus ligi 4,2 miljoni euro suurust kaotust võrreldes näiteks Alexela Pingevaba paketiga. Keskmine tarbija oma 333 kWh mahuga kaotab umbes 14 eurot kuus.

„Oleme näinud viimase kuu vältel tavapärasest neli korda suuremat kliendiliikumist, aga sellest hoolimata kasutab suurem osa Eesti klientidest jätkuvalt elektri universaalteenust, kuhu riik nad sügisel tõstis,“ märkis Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu. „Täna on see majanduslikult ebamõistlik, eriti olukorras, kus raha hinnatõusude tõttu sulab nagu kevadine lumi. Meie soovitame stabiilsust hindavatel klientidel kolida pingevabale paketile, mille hinnaks prognoosime aprillikuus 12,70 s/kWh eest. Riskialtimad inimesed võiksid kaaluda börsipaketti,“ sõnas Nõu.

„Isegi kui inimesed mõtlevad pikalt ette järgmisele talvele, siis ei seo kumbki valik inimest pikaajaliselt, sest liituda või väljuda saab iga kuu.“

Kodumaine energiaettevõte Alexela tõi veebruarikuus turule uut tüüpi elektripaketi, mis on soodsam kui universaalteenus, riskivabam kui börsipakett ning samas saab sellest soovi korral kiirelt ja trahvivabalt väljuda. Pingevaba paketi hind määratakse kuupõhiselt, samas ei tõuse hind kunagi kõrgemaks kui universaalteenuse hind.

„Enamik soodsamaid pakette seob kliendi vähemalt kuueks kuuks, mis paneb täna hinna septembrini lukku ega võimalda saada eelist suvistest potentsiaalselt soodsamatest hindadest,” märkis Nõu. Märtsis oli Pingevaba paketi hind 14,98 senti/kWh, mis on Konkurentsiameti poolt kinnitatud Enefit Power tootmishinnast viiendiku võrra soodsam, aprillis tuleb hinnavahe juba kolmandik.

