Elekter, kütus ja auto laadimine – need kulud kogunevad kiiresti. Aga kas teadsid, et saad kõigi nende pealt korraga säästa lihtsalt sellega, et tood oma koduse elektrilepingu Terminali?

Terminal on toonud Eesti turule uudse lahenduse, mis muudab nii kütuse kui ka elektri tarbimise lihtsamaks ja soodsamaks. Oled sa mõelnud, kui mugav oleks, kui kogu sinu igapäevane energia – kodune elekter ja autokütus – oleks ühes kohas, ühe kuutasu eest? Nüüd on see võimalik.

Terminali uued eratarbijale mõeldud Energiapaketid – Nupukas ja Pro – ühendavad elektri ja kütuse ühte kuutasuga paketti ja just see toob sulle aastaringse püsisoodustuse autokütusele kuni –15 s/l ning elektriauto laadimisele -15 s/kWh.

Suurim võit kliendi jaoks on see, et Energiapaketiga ­liitudes kaob elektrilepingu kuutasu ning kütusele rakendub aastaringselt püsiv soodustus. Uued paketid on loodud selleks, et saaksid oma igapäevaselt tarbitavalt energialt rohkem tagasi.

Lisaboonused? Need kuuluvad samuti paketti ja kehtivad püsivalt.

• Iga 5. kohv ja iga 5. hommikusöök tasuta.

• Soodustused autopesule, haagise rendile ja ballooni­gaasile kuni –15%.

• Kaubanduse ostudelt koguneb boonusraha.

• Terminali kodulaadija soodustus -15% ning mitmed lisaboonused selle omanikule.

Kumb pakett sobib Sulle paremini?

Nupukas – sobib neile, kes tarbivad kuus vähem autokütuseid, kuid soovivad väiksema kuutasu eest siiski märgatavat kokkuhoidu.

Pro – annab suuremale tarbimismahule vastu maksimaalse soodustuse ning elektrilepinguid võib Pro-paketti liita piiramatult ja seda ilma, et lisanduksid elektrilepingu kuutasud.

Näide elust

• Kui sinu diisel- või bensiiniauto kütusekulu on keskmiselt 150 liitrit kuus ning sinu praegune elektrilepingu kuutasu on 1,88 €, siis Pro-paketiga liitudes säästad aastas 172,68 €.

• Kui kasutad elektriautot ja laed avalikes laadijates keskmiselt 200 kWh kuus ning sul on kolm elektrilepingut, mille kuutasud kokku on 5,64 €, siis Pro-paketiga liitudes säästad aastas 307,80 €.

Pro-paketi klient saab ainuüksi kütuselt püsiva 15 s/l soodustuse, mis aastas tähendab kuni 450 euro suurust kokkuhoidu. Tegemist on märkimisväärse hinnavõiduga igale perele – ja seda ilma kampaaniatele reageerimata, lihtsalt püsiv kasu oma igakuise energiapaketi sees.

Oma isiklikku säästu saad välja arvutada Terminali kodulehel oleva kalkulaatori abil. Seal näed täpselt, kui palju sinu pere aastas võidaks.

Alusta lihtsast sammust – too oma elektrileping Terminali.

See on lihtsaim viis alustada igakuist kokkuhoidu.

Uuri lisa terminalenergia.ee/energiapaketid või helista 17 999.