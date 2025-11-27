“Üks kümnest näitusest, mida peab elu jooksul nägema”: Telliskivisse tuleb rahvusvaheline menunäitus “Art of the Brick”

Sel reedel, 28. novembril avatakse Telliskivi TLN-i M-hoones maailmakuulsa legokunstniku Nathan Sawaya menunäitus „Art of the Brick” – elamus, mis on võlunud juba üle 10 miljoni külastaja rohkem kui 100 linnas. Nüüd jõuab see esmakordselt Eestisse.

Endise New Yorgi korporatiivjuristi Nathani Sawaya legokunst on maailmale tiiru peale teinud, sest kõnetab kõiki oma täpsuse, mängulisuse ja äratundmisrõõmuga. Telliskivis saab näha rohkem kui 70 teost, nende seas nii originaalloomingut kui ka tõlgendusi kuulsatest meistriteostest nagu Van Goghi „Tähistaevas“, Klimti „Suudlus“ ja Munchi „Karje“. Lisaks ootab külastajaid populaarne iseehitamise ala.

Telliskivi TLN-i üürisuhete juhi Katrina Šokmani sõnul sümboliseerib “Art of the Brick” hästi seda, mis ka Telliskivis käsil on. “Näituse külastaja saab näha, missuguseid imelisi vorme ja ideid on võimalik pisikestest klotsidest luua. Telliskivi linnaku loomine on olnud sarnane protsess, see on suurte ideede ja avastamisrõõmu kohtumispaik, mis valmib klots-klotsi haaval. Meie eesmärk on olnud pakkuda keskkonda, kus ärilinnaku kõrval põimuvad tipptasemel kultuur, rahvusvahelised elamused ja igapäevane melu moodustades koos ühtse terviku,“ sõnas Šokman.

Näituse toob Eestisse PoCo popkunstimuuseum. PoCo üks eestvedaja Linnar Viik rõhutab näituse universaalset kõnetusjõudu: „„Art of the Brick“ on kui loovuse monument – näitus, mis mõjub nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. LEGO-klotsid, mis on justkui lapsepõlve sümbol, muutuvad Sawaya käes tõsiseltvõetavaks kunstivahendiks. Näitus tuletab meelde, et kujutlusvõime ei kao vanusega, vaid vajab ruumi ja inspiratsiooni.“

M-hoone müüride vahel on nüüdseks Eesti publikuni toodud mitmed rahvusvahelised menunäitused. M-hoonest alguse saanud näitustesaaga avas möödunud aastal “Banksy mõistatus – tõeline geenius”, mis võõrustas enam kui 108 000 külastajat ning jätkus tänavuse “Da Vinci Geniusega”, mida käis vaatamas enam kui 92 000 külastajat.

“Arts of the Brick” saab ühtlasi olema viimane suur näitus M-hoones sellisel kujul nagu see täna Telliskivi südames veel välja näeb. “Kunstisõpradele saame lubada, et kunstielamuste traditsioon ei katke ka M-hoone rekonstrueerimisega. Vahepealsel etapil loome ajutised tingimused ning tulevikule mõeldes juba püsivad ja kaasaegsetele standarditele vastavad näituse- ja kultuuriruumid,” lubab Šokman.

„Art of the Brick‘i“ näitus jääb M-hoones avatuks kuni 29. märtsini, mille järel algab hoone rekonstrueerimine. Uues M-hoones luuakse kaasaegsed, tehniliselt kõrge tasemega näitusepinnad, mis võimaldavad tuua Eestisse tulevikus veelgi suuremaid ja nõudlikumaid rahvusvahelisi kunstielamuste projekte.

„Art of the Brick“: ülemaailmne fenomen

enam kui 10 miljonit külastajat

üle 100 linna ja 24 riigi

CNNi hinnangul “üks kümnest näitusest, mida peab elu jooksul nägema“

Näituse info

Kestab: 28. november 2025–29. märts 2026

Avatud iga päev kl 10–20

Asukoht: Telliskivi TLN M-hoone, Telliskivi 60, Tallinn

Piletid: Piletilevi eelmüügist ja kohapealt; saadaval nii kindla kui paindliku sisenemisajaga piletid

Lisainfo: www.aotb.ee