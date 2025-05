Laupäeval, 17. mail on kõik oodatud külastama muuseumiööd, kui ligi 200 muuseumit ja mäluasutust üle Eesti avab oma uksed sümboolse hinnaga või suisa tasuta ning on avatud tavapärasest kauem.

Muuseumiöö toimub egiidi all „Öös on raamatut“, sest sel aastal möödub 500 aastat esimese teadaoleva eestikeelse raamatu mainimisest. Muuseumiööl on muuseumipilet vaid üks euro, paljud muuseumid ja mäluasutused avavad oma uksed lausa tasuta.

„Uuringud näitavad, et nii muuseumide külastamine kui ka raamatute lugemine maandavad stressi. Kui aga muuseumis raamatuid uurida, on efekt suure tõenäosusega kahekordne!“ ütles muuseumiöö korraldaja, Eesti muuseumiühingu juht Anu Viltrop .

Tema sõnul üllatavad Eesti muuseumid ja mäluasutused muuseumiöö raames külastajaid põnevate eriprogrammide ja uute teadmistega, pakkudes raamatuesitlusi, kirjanduslikke retkesid ja värvikaid kontserte.

Osaleb 200 muuseumi

Tänavu on registreerinud end u 200 muuseumi ja mäluasutust üle Eesti. Eriprogrammidega saab tutvuda veebiaadressil muuseumioo.muuseum.ee. Ametlik programm algab kell 18 ja lõppeb kell 23, aga näiteks Väätsal asuv jalgrattamuuseum on külastajatele avatud veel pärast südaööd ehk kuni kella üheni.

Raamatuaastat rikastavad kirjanduslikud retked Eesti arhitektuurimuuseumis ja Tallinna rahvaste muuseumis. Melomaanidele toovad naeratuse suule juba eraldi brändiks muutunud Eesti kaasaegse kunsti muuseumi välialal (Linnahalli kõrval) toimuvad alternatiivsed kontserdid, mis algavad kell 19. Esinevad Avemaria (Riste Sofie Käär), STD, Motonormal ja Nova Lux.

Kadrioru pargis saab liituda kell 15 algava ekskursiooniga, kus tutvustatakse pargi ajalugu, eri aegade stiile, arhitektuuri ja kultuuripärandit.

Rahvusraamatukogu keskendub sel korral ekskursioonidele, näitusele ja videomängudele.

Kumus toimuvad õhtu jooksul 30-minutilised ekskursioonid eri keeltes, loovtöötoad ja orienteerumismäng Kumu sisehoovis. Koostöös keelatud kirjanduse muuseumiga algab õhtu viimastel tundidel põnev programm.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis tutvustatakse esimest korda uue püsinäituse „Kaitstud linn, kindel kants“ vastvalminud audiogiidi, mille sisu kirjutas eesti keeles Indrek Hargla. Fuajees on avatud näitus „Kääbusraamatud suurtükitornis“.

Tallinna dominiiklaste kloostris toimub kell 21 kuraatorituur kloostrist kui esimesest hariduskeskusest Eestimaal.

Kalamaja muuseumis räägitakse raamatuaasta puhul Kalamajas elanud ja elavatest kirjanikest, nende elust ja loomingust. Meenutatakse tuntud kalamajakaid Jaan Krossi, Gerd Helbemäed, Artur Rinnet, August von Kotzebued jpt. Muuseumiöö erituuril saab jalutada Kalamaja tänavatel ja kuulata lugusid ajaloolase ja muusiku Tõnu Pedaru juhtimisel.

Eesti sõjamuuseumis on sisustatud lugemisnurk, kus saab tutvust teha Eesti sõjateemaliste romaanidega. Vaatamiseks pannakse välja ka valik haruldasemaid trükiseid ning kell 19 ja 21 toimuvad tasuta ekskursioonid.

Mitte ainult muuseumid

Aga mitte ainult muuseumid ei osale muuseumiööl. Hilistel õhtutundidel saab lisaks muuseumidele külastada ka galeriisid, kirikuid, mõisaid, raamatukogusid jne.

Tallinna bussijaamas on ilmselt muuseumiöö üks vingemaid programme ja tasuta pidu. Bussijaama õuealal saab viie retrobussiga erinevatest aastakümnetest teha lõbusõitu kella 18–21. Väliekraanil saab alates kella 21 näha Eurovisiooni programmi, õhtu krooniks astub keskööl lavale 2024. aasta Eesti esindaja Eurovisioonil 5Miinust ja Puuluup. Bussijaama ootesaalis keerutab plaati Ennu Ratas ja teised kella kolmeni öösel.

RMK Viimsi külastuskeskuses on avatud püsiekspositsioon „Metsas on väge!“, kell 19 toimub tunnine koguperematk mereranda. Lastele on otsingumäng keskuse õuel jpm.

Harjumaal tulevad taas muuseumiöö tasuta eribussid, mis aitavad avastada muuseume väljaspool oma kodulinna või -küla. Eribussi marsruut on välja töötatud nii, et bussiga saaks külastada samal õhtul vähemalt kolme muuseumi.

2019. aastal tehti muuseumiööl rohkem kui 102 000 muuseumikülastust. Aastal 2023 oli külastajaid ligi 70 000 ning osales 188 muuseumi ja mäluasutust.

Muuseumiöö programmi ja osalejad Harjumaal leiab internetist aadressilt muuseumioo.muuseum.ee/programm/harjumaa/.

HEA TEADA

Muuseumiöö juht­laused

Muuseumiööd korraldavad igal aastal Eesti muuseumid koos Eesti muuseumiühinguga alates 2009. aastast. Muuseumiöö juhtlaused läbi aegade:

2009 – „Öös on asju“;

2010 – „Öös on lugusid“;

2011 – „Öös on aardeid“;

2012 – „Öös on kino“;

2013 – „Öös on inimesi“;

2014 – „Öös on tähti“;

2015 – „Öös on muusikat“;

2016 – „Öös on laineid“;

2017 – „Öös on mänge“;

2018 – „Öös on pidu“;

2019 – „Öös on mustreid“;

2020 – „Öös on aega“;

2022 – „Öös on unistusi“;

2023 – „Öös on liikumist“;

2024 – „Öös on vabadust“;

2025 – „Öös on raamatut“.