Transpordiamet kutsub lammutatud või hävinenud sõiduki omanikke esitama taotlus, et sõiduk kustutataks liiklusregistrist.

„Liiklusregistri eesmärk on pidada arvestust sõidukite, väikelaevade, alla 12-meetrise kogupikkusega laevade ja jettide, juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide, digitaalse sõidumeeriku kaartide, juhtide ametikoolituse ja registerpantide üle,“ selgitas Transpordiameti sõidukite ja registri teenusejuht Carl Joosep Piirfeldt. „Hävinud sõidukite liiklusregistrist kustutamise eesmärk on taganda registri andmete ajakohasus.“

Liiklusregistris on registreeritud 290 000 peatatud kandega sõidukit, millest M1 ja N1 kategooria sõidukeid on 220 000. Teiste kategooriate sõidukeid on peatatud kandega kokku 70 000 ühikut.

Enne 1. maid 2004 lammutatud või hävinud sõiduauto (M1-kategooria) või kuni 3500 kg täismassiga veoauto (N1-kategooria) saab liiklusregistrist taotluse alusel tasuta kustutada, kui sõidukil puudub liiklusregistris käsutamise keelumärge või muu erimärkus.

Teiste kategooriate sõidukite ja vanasõidukite puhul ei ole lammutamise või hävimise aeg oluline, piisab vaid taotluse esitamisest, kuid tuleb arvestada, et sõidukil ei tohi olla käsutamise keelumärget või muu erimärkust.

Sõiduauto või kuni 3500 kg täismassiga veoauto, mis on lammutatud või hävinenud pärast 01. maid 2004, registrist kustutamiseks tuleb lisaks taotlusele esitada Eesti litsentseeritud jäätmekäitleja väljastatud lammutustõend.

Sõiduki registrist kustutamise taotluse leiab Transpordiameti kodulehelt.