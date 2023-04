Paljud naised kogevad menopausi ajal teatud piirkonnas ebamugavust. On tõenäoline, et menopausi või postmenopausi ajal ollakse kogenud vaginaalset kuivust, sügelus- või põletustunnet või koguni valu vahekorra ajal.

Kliiniliselt nimetatakse neid sümptomeid vaginaalseks atroofiaks, mille raviks määratakse tihti hormoonravi, et östrogeenitaseme langust kompenseerida. Uuring näitab, et astelpajuekstrakt võib leevendada östrogeeni taseme langusest tulenevat ebamugavustunnet.

Vastavalt uuringule, milles osales peaaegu 100 postmenopausis naist, kellel esines vaginaalne kuivus, sügelus või põletustunne, pakkus astelpajuekstrakti (SBE) lisamine märkimisväärset leevendust. See andis väärtusliku teadmise, sest erinevalt hormoonasendusravist on astelpajuekstrakt looduslik lisand, mis ei põhjusta kõrvalmõjusid.

Astelpajuekstrakt on rikkalik A-vitamiini allikas, millel on teadaolevalt suur mõju limaskestade tervisele.

Uuring ligi 100 postmenopausis naisega

Uuringu, kus kasutati ka platseebot, läbis kokku 98 naist, protsessi käigus määrati neile juhusliku valiku alusel kas kolm grammi astelpajuõli (kapsleid) päevas või platseebot.

Uuringu alguses ja lõpus hindas günekoloog erinevaid vaginaalse tervise näitajaid. Samuti mõõdeti tupe pH-taset ja niiskustaset ning arvutati tupe terviseindeks. Tupe limaskesta hõrenemist, kuivamist ja põletikku hinnati kliinikuvisiitide ja igapäevaste logiraamatute kaudu. Lõpus võeti vereproovid lipiidide, maksaensüümide ja C-reaktiivse valgu (CRP) analüüsimiseks, mis on põletiku marker.

Elujõuline alternatiiv östrogeenravile

Uuring näitas, et võrreldes platseeboga paranes astelpajuekstrakti saavatel naistel vaginaalse limaskesta terviklikkus oluliselt paremini. Ka üldiselt oli SBE rühmas kalduvus intiimpiirkonna tervise paranemisele platseeborühmaga võrreldes suurem.

Leidude põhjal jõuti järeldusele, et astelpajuõli on vaginaalsele tervisele kasulik ja võib olla produktiivne ravi neile naistele, kelle puhul ei saa östrogeenravi (hormoonasendusravi) kasutada.

Bioloogiline sild ümbritseva keskkonna vahel

Intiimpiirkonna ebamugavustunne on tupe limaskesta kuivuse ja talitlushäirete tagajärg. Limaskestast võib mõelda kui keha sisemisest nahast. Meil on neid suus, silmades, ninas, kõrvades, seedetraktis, hingamisteedes, kuse- ja suguelundites. Limaskestad kujutavad endast bioloogilist silda keha ja ümbritseva keskkonna vahel, mis tähendab, et nad puutuvad pidevalt kokku mikroobide ja muude patogeenide, saasteainete, ärritajate, hormonaalsete muutuste ja teiste mõjutavate teguritega.

Kuiva silma sündroom on levinud haigus, mis mõjutab mõlemat sugupoolt ja võib oluliselt inimese elukvaliteeti halvendada. Ajakirjas Journal of Nutrition avaldatud 2016. aasta uuring näitab aga, et astelpajuõli on ka siinkohal abiks. Uuring hõlmas 86 meest ja naist vanuserühmas 20–75 aastat. Tulemused näitasid, et astelpajuõli igapäevane tarbimine kolme kuu jooksul oli kasulik põletuse ja punetuse leevendamiseks, mis on kaks silma kuivuse kõige põhilisemat sümptomit.

Suu kuivus ehk kserostoomia on samuti laialt levinud probleem. Kuni 40 protsenti täiskasvanutest, peamiselt naised ja eakad, kannatavad suukuivuse all. Üheteistkümne kserostoomiaga ja tugevalt vähenenud süljevooluga naisega läbi viidud uuringu kohaselt aitab astelpajuõli (SBA 24 ekstrakt) igapäevane tarbimine leevendada suukuivuse sümptomeid.

SBA 24 on astelpajuallikas, mida kasutatakse enamikus teadusuuringutes ja on seega ka kõige paremini dokumenteeritud. Lisaks ebameeldivatele sümptomitele, nagu näiteks põletustunne suus, kõne- ja närimisraskused ning neelamisprobleemid, suurendab suukuivus vastuvõtlikkust nt suu kandidoosile ja kaariesele. Seetõttu on lohutav teadmine, et nii sellele kui teistele kuivade limaskestade probleemidele on olemas loomulik ravi.

