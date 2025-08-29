Teisipäeval, 26. augustil sai nurgakivi Harku valla kõige kiiremini areneva piirkonna esimene kool. Tiskre südamesse rajatav­ Tiskre kool ootab lapsi juba aasta pärast, 1. septembril 2026.

„Igapäevast sagimist saab siin tühermaal varsti palju olema,“ ütles keegi nurgakivipanekule tulnuist. Pea 500 ümbruskonna last hakkab käima uues koolihoones, kus asub ka kaks lasteaiarühma. Sama kinnitas ka Harku vallavanem Erik Sandla oma sõnavõtus. „Täna tähistame me midagi enamat kui ehitustööde algust. Me paneme sümboolse aluse tulevasele koolimajale, mis koos teiste valla haridusasutustega hakkab kujundama meie valla tulevikku ja kogukonna arengut,“ kõneles vallavanem, meenutades, et nurgakivi panemine on vana muinasajast pärit traditsioon. Sümboolse väärtusega kivi kannab endas usku tulevikku. „Meie, täiskasvanute jaoks on see lubadus, et hoolime noortest ja haridusest ja sellestki, milline tulevik ootab neid ees,“ rääkis vallavanem.

Ehitaja peab pingutama

„Tiskre kooli on kaua oodatud. Harkujärve on valla kõige kiiremini arenev piirkond,“ meenutas valla ettevõtte Strantum juht Veiko Kaufmann. 6700 ruutmeetrise netopinnaga hoones leiavad koha ka kaks lasteaiarühma. Alguses oli plaanis ehitada küll eraldi lasteaed, aga hinnad on viimastel aastatel tõusnud sedavõrd, et sama raha eest saab vaid kooli. „Strantum hoiab ehitusel silma peal, sest meie ettevõte hakkab tulevikus ehitust haldama. Tahame, et kõik mitte hästi, vaid väga hästi tehtud oleks,“ lõpetas Kaufmann.

Meil Nordeconis on heaks tavaks, et mõne koolihoone ehitus on kogu aeg käsil,“ rõõmustas Nordecon AS juhatuse liige Tarmo Pohlak

„Meil Nordeconis on heaks tavaks, et mõne koolihoone ehitus on kogu aeg käsil,“ rõõmustas Nordecon AS-i juhatuse liige Tarmo Pohlak, meenutades, et nende ettevõte oli Saku vallale just üle andnud uue koolimaja. Pohlaku sõnul on Nordecon nüüd värskete kogemustega Tiskres ehitamas. „Aga ikkagi on see hoone paras väljakutse, tähtaeg on väga lühike,“ sõnas Pohlak, kinnitades, et ehitus on graafikus, järgmise aasta 1. septembril saab koolipere siin avaaktuse pidada.

Täitus koolijuhi unistus

Uue kooli hiljaaegu ametisse asunud juhataja Marian Vares tervitas esmalt kollastes turvavestides nurgakivipanekule saabunud lasteaiarühma. „Eks nemad ole järgmisel aastal meie õpilased,“ oli koolijuht veendunud, avaldades lootust, et Tiskre koolist saab tõeline kogukonnakool, kus tulevad välja mitte ainult targad, vaid ka hoolivad inimesed.

„Ketrasin oma kursusekaaslastele ikka mõtet, et ükskord ma ehitan maja. Koolimaja. Täna tunnen, et mõte on teoks saamas. Tahan seda mõtet sisendada ka oma tulevastele õpilastele. Kooli ehitavad mitte firmad, vaid inimesed ja väärtused. Meie!“ lõpetas Marian Vares.

Nurgakivisse mineva metallkapsli sisse mahtusid värske Postimehe kõrvale Harku Valla Teataja, mündid, aerofoto samast paigast enne ehituse algust ja…

„Mina panen sinna LEGO-klotsidest auto, mis minu meelest sümboliseerib tarkust ja loovust,“ torkas koolijuht pisikese võidusõiduauto kapslisse. Ühiselt müüriti kapsel vundamenti.