Külmad ööd muudavad lörtsised või märjad teekatted eriti libedaks ja kohati võib libedus tekkida juba enne lund. Libeduseohu toob kaasa nullkraadi ligi langev teetemperatuur. FOTO: transpordiamet

Keskkonnaagentuur ennustab, et nädala teisel poolel tuleb aeg-ajalt sajuhooge nii vihma, lörtsi kui lumena, öösiti langeb temperatuur alla nulli. Teed on libedad ning nii jalakäijad kui autojuhid peavad selleks valmis olema.

Ööl vastu teisipäeva sadas mõnel pool Eestist, näiteks Lääne-Virumaal, ööga maha isegi üle 20 cm lund, kuid teine osa Eestis jäi endiselt roheliseks. Riigi ilmateenistuse andmetel andmeil see kauaks nii ei jää – madalrõhkkond eemaldub idapiiri taha ja selle järel lisandub põhja poolt külma, kohati võib öine temperatuur langeda -9 kraadini.

Teeolud muutuvad kiiresti

Transpordiamet teatas, et külmad ööd muudavad märjad teekatted eriti libedaks ja kohati võib libedus tekkida juba enne lund. Libeduseohu toob kaasa null kraadi ligi langev teetemperatuur.

Transpordiamet palub liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga.

„Talvisel ajal palume liiklejatel arvestada, et teeolud on muutlikud – ka väikesed temperatuurimuutused 0-kraadi ümber võivad tekitada liiklusoludes suuri muutusi ning kuna libedus võib teedele tekkida väga ootamatult, siis palume liiklejatel teekonda planeerides varuda tavapärasest enam aega, valida sõidu- ja teeoludele vastav sõidukiirus, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Eriti ettevaatlik tuleb olla sajualades,“ ütles transpordiameti kommunikatsiooniekspert Kristiina Tilk.

Samuti palub transpordiamet liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga.

„Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata,“ lisas Tilk.

Rehvid ja auto korda!

Hiljemalt 1. detsembrist peavad kõikidel sõiduautodel all olema talverehvid, kuid ilmaolude tõttu rehvivahetuseks viimane hetk. Naastrehvide kasutamine on juba 15. oktoobrist lubatud. Talvisel perioodil kasutatavad lamellrehvid peavad omama kolme mäetipu ja lumehelbe tähist.

„Enne talve algust peaksid sõidukijuhid oma auto ja selle varustuse üle vaatama. Teele tasub minna tehniliselt korras, hooajaks ettevalmistatud sõidukiga ning veenduda, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras. Eriti ettevaatlik tuleb olla liiklejatel, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu. Libedal teel suverehvidega sõites seame ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu,“ hoiatab transpordiamet.

Möödunud nädalavahetusel algas Eesti riigiteedel suvise suurima lubatud sõidukiiruse 110 km/h liiklusmärkide eemaldamine ning kehtima hakkavad talvised madalamad piirkiirused. Muutuva teabega liiklusmärkidega teelõikudel kehtestatakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks kuni 110 km/h valgel ajal heade sõidutingimuste korral. 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h. Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks sobiv. Talveks jääb kehtima piirkiirus kuni 110 km/h kokku 250 kilomeetril ja 100 km/h kokku 109 kilomeetril.

„Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,“ ütles transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Vaikmaa sõnul tasub talviste teeolude korral möödasõitu vältida, ent kui seda on vaja teha, siis tuleb arvestada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ning kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida. „Samuti tuleb meeles pidada, et ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev,“ lisas Vaikmaa.