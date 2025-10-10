Omniva toob pilootprojektina Eesti tänavatele mehitamata elektrilised pakiveoautod, mis võiksid muuta nn viimase miili logistika klientide jaoks kiiremaks, ettevõtte vaatest tõhusamaks ja keskkonnale säästlikumaks.

Kolm esimest isesõitvat autot jõuavad Tallinna, Tartu ja Peetri tänavatele lehe ilmumise nädalal ning katseperiood kestab neli kuud.

„Me ei ole pelgalt postiettevõte – oleme tehnoloogiaettevõte, kes kujundab tuleviku logistikat. Isesõitvad autod on meie jaoks loogiline järgmine samm,“ ütles Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.

Isesõitvad pakiautod on maailma suurlinnades juba kasutusel.

„Ka Baltikumis saab neist paari aasta pärast uus normaalsus, sest tehnoloogia on selleks küps ja konkureerivaid tootjaid on juba piisavalt palju, et sõidukite hind end ära tasuks. Autonoomsete sõidukite kasutuselevõttu kiirendab kindlasti ka konkurents tööjõuturul,” lisas Kuldma.

Eestis ehitatud indiGO täiselektrilised sõidukid on loodud spetsiaalselt viimase otsa pakiveoks linnakeskkonnas. Need liiguvad ettemääratud marsruutidel, väldivad takistusi ja peatavad end täpselt pakiautomaadi juures.

Sõidukite maksimaalne kiirus on piiratud 25 km/h. Pakiruum mahutab kuni 100 pakki ning see on sõidu ajal lukustatud, ligipääs on võimalik ainult volitatud isikutel kaugjuhtimise teel. Seega on pakkidel isesõitvas autos sama turvaline nagu pakiautomaadis.

Kui pilootprojekt on edukas, saab Omniva kaaluda investeeringut poolautomaatsete pakisõidukite laialdaseks kasutuselevõtuks kogu Baltikumis.