Tallinna linna­valitsus on võtnud vastu otsuse alates 1. septembrist 2025 kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate ja tugi­spetsialistide töötasu alammäära tõsta 1920 euroni kuus, mis tähendab 5,5% suurust kasvu.

„Sügisel tõuseb töötasu alammäär õpetajatel, kes vastavad kvalifikatsiooninõuetele, kuid varem on suurendatud kooliõpetajate diferentseerimisfondi, mis võimaldas töötasu tõsta ka nendele õpetajatele, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele,“ kõneleb Tallinna haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna juhataja Kadi Pilv.

Toetatakse ka kvalifikatsiooni omandamist

Oluline on, et ka need õpetajad, kes alles õpivad või on tulnud haridusse karjääripöörde kaudu, tunneksid end hinnatuna ja toetatuna. „Täiskoormusega aktiivselt enesearengusse ja kooliellu panustav õpetaja väärib konkurentsivõimelist töötasu. Oleme loonud kvalifikatsiooni omandavatele õpetajatele tugivõrgustiku: enesekindlust toetavad mentorid, tasuta koolitused ja üritused ning võimalus osaleda Tallinna Õpetajate Maja arendusprogrammides,“ lisab ta.

Alates 2025. aastast ei avata pealinnas esimesi klasse, kus on rohkem kui 24 õpilast, et vähendada õpetajate koormust. Juurde on vaja rohkem koole ja õpetajaid, mille osas kavatsetakse rajada vähemalt kolm uut kooli ning pakkuda täiendavat palgaraha õpetajate värbamiseks.

Kvalifikatsiooninõuetele vastab ca 80% Tallinna õpetajatest

Palgatõusu otsus sündis koostöös Tallinna haridustöötajate liidu, Tallinna koolijuhtide ning alushariduse juhtide ühendustega. „Meie ühine soov on väärtustada õpetajaameti juures professionaalsust ja tõsta kutse omamise tähtsust. Selline lähenemine peaks suurendama kutsega õpetajate osakaalu, kuna see mõjutab ka töötasu. Sama eesmärki peaks toetama ka ellu kutsutud kooliõpetajate karjäärimudel, mille rahastamist ootame 2026. aastal valitsuselt,“ selgitab Pilv.

Tallinna haridusasutustes töötab ligikaudu 6000 õpetajat ja 500 tugispetsialisti. Tugispetsialistide leidmine tööturul on keeruline, seetõttu on Tallinn loomas uusi paindlikke ja loovaid lahendusi. „Sügisest kaasatakse koolidesse 20 psühholoogiharidusega vaimse tervise nõustajat, kes hakkavad tuge pakkuma lastele alates 12. eluaastast, tuues seeläbi haridussüsteemi juurde uusi psühholooge ning tugevdades koolide tugisüsteemi noorte vaimse heaolu toetamisel. Lisaks on kaasatud koolidesse abiõpetajad, kes toetavad ja abistavad õpetajaid klassiruumis. Koostöös partneritega on Tallinna haridus­amet käivitanud programme, mis toovad haridusse karjääripöörajaid, panustades seeläbi õpetajate järelkasvu.