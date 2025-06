Tallinna Ehituskool on väärt meistrite kasvulava ning alates 2024. aastast ka Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna juhtkool. See tähendab, et just siit saab alguse tee nii hästi teenivaks oskustööliseks kui ka ehitusinseneriks – läbi tugeva praktilise baasi ja kvaliteetse erialahariduse. Ehituskoolist saab tugeva vundamendi.

Miks valida Ehituskool?

Koolis omandatakse praktilised oskused, mida on vaja reaalses tööelus. Õpilased saavad õppida kaasaegsetes töötingimustes, kasutades professionaalset varustust ja tehes koostööd kogenud õpetajatega, kes ise on oma ala spetsialistid. Tallinna Ehituskool on rohkem kui lihtsalt ­kutseõppeasutus – siin õpid käed külge pannes, kuidas ehitada, juhtida ja mõista ehitusprotsesse. Olgu sinu eesmärk kohe tööle asuda või jätkata õpinguid kõrgkoolis, ehituskoolist saadud oskustega võid julgelt väita, et sa oled väärt meister, kes teab, kuidas ehitada.

Koolis saab õppida üheksal erialal ehitus-, elektri- ja puiduvaldkonnas: ehitustehnoloogia, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (üldehitus), ehitusviimistlus, puitkonstruktsioonide ehitus (ehituspuusepp), sisetööde elektrik, keskkonnatehnika lukksepp, tisler, mööblirestauraator, pehme mööbli valmistaja ja jätkuõppena restauraator-viimistleja ning elektrik. Kõigil erialadel on tugev praktiline suunitlus ja kaasaegne õppekeskkond.

Asudes õppima pärast põhikooli, on võimalik lisaks erialale omandada ka keskharidus. Omades juba keskharidust, saab meie koolis õppida ameti ja sel juhul moodustab õppetööst suurema osa praktiline väljaõpe, mis toimub nii kooli töökojas kui ka ettevõtetes.

Tänu praktilistele oskustele ja keskharidusele on võimalik pärast kooli:

asuda kohe tööle (paljud leiavad praktikakohast ka töökoha),

õppida edasi kõrgkoolis (nt Tallinna tehnikakõrgkoolis või tehnikaülikoolis ehitusinseneriks).

Miks on hea õppida Tallinna Ehituskoolis ja kuidas see aitab inseneriks saada?

Inseneriks õppimine nõuab nii teoreetilist kui ka praktilist arusaama ehitusest ja just sellepärast on Tallinna Ehituskool hea alguspunkt. Paljud Ehituskooli lõpetajad on öelnud, et kutsekooli kogemus on andnud neile selge eelise – nad suudavad teooriat ja praktikat paremini ühendada. Siin õppimine on suurepärane valik neile, kes soovivad oma tulevikku siduda ehituse ja inseneeriaga.

Ehituskooli lõpetajal on juba käegakatsutav oskus ja reaalne amet, mis loob eeldused iseseisvuseks, enesekindluseks ja edukaks karjääriks. Kui su unistus on saada ehitusinseneriks, on Tallinna ­Ehituskool ideaalne koht selle teekonna alustamiseks.

Ehituskool toetab õppijaid erinevate toetusmeetmetega: koolilõuna, transpordi- ja õppetoetused ning õpilaskodu. Koolis õppides saad osaleda ka rahvusvahelistes praktikaprogrammides (nt Erasmus+) – see annab väärtusliku kogemuse töötamisest välismaal ja suurendab konkurentsivõimet tulevikus.

Tipptasemel meistrid, tipptasemel tulevik!

Tule ja loo tulevikku Tallinna Ehituskoolis – seal, kus inseneri unistused saavad alguse!