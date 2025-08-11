15.-17. augustil on Tallinna Botaanikaaia Palmimaja konverentsisaalis elulõngade ja viinamarjade näitus. Toimub ka taimede müük.Värvikireva näituse peategelaseks on elulõngad, kes on pilkuköitvaks ehteks igasse iluaeda. Näituse kuraatori, Tallinna Botaanikaaia metoodiku Krista Kauri sõnul saab elulõngade abil kujundada salapäraseid lehtlaid ja kaunistada nii seinu kui müüripindu.

„Oskusliku sordivaliku korral võime elulõngade õitsemist nautida terve suve. Elulõngu kasvab looduslikult maailma paljudes piirkondades. Neid omanäolisi taimi võib kohata nii põhjapoolkera parasvöötmes kui ka Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, Madagaskaril, Okeaanias, Hiinas ja Jaapanis,“ selgitas Kaur. Tulikaliste sugukonda kuuluvas elulõnga perekonnas on 391 liiki liaane, põõsaid või rohttaimi. Iluaianduses on hinnatud elulõngasordid, mida on maailmas aretatud üle 5000. Eestis Roogoja talus Harjumaal on Aili ja Uno Kivistik aretanud üle 150 sordi elulõngu.Elulõngade kõrval saab näitusel tutvuda ka viinamarjadega. „Kui kümmekond aastat tagasi võis viinapuude kasvatamist meie kliimas pidada vaid üksikute taimegurmaanide põnevaks harrastuseks, siis tänaseks on viinamarjakasvatus Eestis hoogsalt levinud. On aretatud mitmeid sorte, mis põhjamaises kliimas hästi vastu peavad,“ ütles Kaur.Näitusel eksponeeritud elulõngad ja viinamarjad pärinevad Roogoja talust. Huvilistel on näituselt võimalik kaasa osta nii istikuid kui kodumaiseid viinamarju. Osalemine botaanikaaia tavapiletiga. Palmimaja on avatud iga päev kell 11.00-19.00.



Tallinna Botaanikaaed on 1961. aastal loodud teadus-, haridus- ja kultuuriasutus, kus tegeletakse taimeriigi kaitse ja tutvustamisega. Tallinna Botaanikaaed paikneb 40-hektarilisel alal Pirita jõeorus ja siin kasvab avamaal ning kasvuhoonetes ühtekokku ligi 8500 nimetust taimi. Tallinna Botaanikaaia missioon on säilitada, arendada ja tutvustada rikkalikke taimekollektsioone ja herbaarkogusid ning teha teadus- ja loodusharidustööd elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks. Tallinna Botaanikaaia visioon on olla kaasaegse keskkonnateadliku mõtteviisi ning aia- ja maastikukujunduse edendamise eestvedaja.