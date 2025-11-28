27. novembril toimus Poska majas pidulik Raestipendiumide üleandmise tseremoonia, mille käigus tunnustas Tallinna linn 17 magistranti ja doktoranti Eesti erinevatest ülikoolidest. Stipendiumid pälvisid üliõpilased, kelle uurimistöödel on praktiline väärtus Tallinna arengule ning mis panustavad linna ees seisvate väljakutsete lahendamisse.

Tänavu pälvisid stipendiume üliõpilased traditsiooniliselt Tallinna suurematest ülikoolidest – Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast. Kuid rõõmu teeb, et ka Tartu ülikoolide tudengid on huvitatud Tallinna linna teemadest ning väljakutsetest. Stipendiaatide teemad varieerusid Z-generatsiooni rõivaste parandusteenusest kuni tarbimiskohustuseta avaliku ruumini. Raestipendiumi stipendiaatide töödesse on uute teemadena tulnud ringmajandus, kriisivalmidus ning senini stipendiaatide teadustöödega katmata sotsiaalvaldkond – laste tajutud turvatunne, noorsootöö- ja haridusvaldkonna teenuste arendamine.

Raestipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Raestipendiumit antakse välja korra aastas magistri- ja doktoriõppes õppivatele tudengitele, stipendiumi suurus on magistrantidele 2000 ja doktorantidele 3000 eurot. Tallinna linn tänab ja tunnustab kõiki stipendiaate ja nende juhendajaid.