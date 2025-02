Ühispiletiga saavad reisijad sõita edaspidi Harjumaal Elroni rongidega, Tallinna linnaliinide ja maakonnaliinide bussidega. See muudab ühistranspordi kasutamise mugavamaks. Ühtlasi võimaldab ühispilet Tallinna linna elanikel sõita linna piires tasuta Elroni rongidega ja ka maakonnaliinidel.

Sellist juttu Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi ühispiletist on räägitud ja kirjutatud pikalt, vähemalt sama kaua, kui vana on ühistranspordikeskus. See tähendab 20 aastat. Lubatud seda maagilist ühispiletit küll on, aga ükski lubaja pole välja öelnud konkreetset tähtaega – millal?

29. jaanuaril allkirjastasid regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman ja Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski Harjumaa ühispileti loomise kokkuleppe. See on niinimetatud hea tahte leping, kus on küll kirjas lepingu eesmärk ehk seesama ühispilet, aga mitte täpset tähtaega ega ka soodustusi reisijatele. Lubatud on, et ühispileti kasutuselevõtt tuleb 2025. aasta suvel. Suvi on aga pikk ja lõpeb 22. septembril.

Korraldavad kolm ettevõtet

Tallinnas ja Harjumaal korraldavad ühistransporti põhiliselt kolm firmat: Harju maakonnas Põhja-Eesti ühistranspordikeskus, Tallinnas linna transpordiamet ning rongiliiklust korraldab Elron. „Põhjust, et ühtne pilet kehtestamata on jäänud, tuleb otsida Eesti Vabariigi erinevatest valitsustest,“ tõdes Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan möödunud aasta oktoobris Harjumaa omavalitsusjuhtide ees esinedes. Selle seisukoha avaldas ka Harju Elu. Põhja-Eesti ühistranspordikeskus, mille on küll ellu kutsunud Harjumaa omavalitsused, allub aga regionaalministrile. Elron on transpordiministri haldusalas ja Tallinna transpordiamet allub linnale. Igal süsteemil on omad toetused: Tallinn võimaldab oma kodanikele tasuta ühistransporti, Harjumaal võivad tasuta sõita õpilased ja pensionärid, rongides peavad sõidu eest tasuma kõik, välja arvatud tallinlased linna piires – nende eest tasub Elronile Tallinna linn. Ühtse pileti kehtestamine ongi jäänud soodustustes kokkuleppele jõudmise taha. Kardetakse otsustada, valijaid kaotada. Nüüd seisavad aga valimised ees. Ja äkki saab ühistranspordi parema korraldamisega hoopis valijaid võita?

Harjukad, hoidke alt!

Ühistranspordi korraldamine on väga suur kulu. Regionaal- ja põllumajandusministri andmetel on ühistranspordi dotatsiooni vajadus tervikuna 2025. aastal ligi 158 miljonit eurot. Et Eesti riigi rahakott on väga õhukeseks kulunud, on kõik korraldavad osapooled huvitatud ka tekkivatest tuludest, mis aga tähendab, et piletite hinnad tuleb ühtlustada – kuskil peavad piletihinnad tõusma ja kuskil langema. Kuidas ja kelle arvelt see toimuma hakkab, see veel täpselt selge ei ole. Teada on vaid Tallinna linna ambitsioonid.

Tallinn kavatseb ka ühtse piletisüsteemi käivitudes jätkata tasuta ühistranspordi pakkumist oma elanikele Tallinna piires ja edaspidi ka maakondlikel bussiliinidel kogu Harjumaal. Nii et harjukad, hoidke alt – mida tähendab linlaste tasuta sõit Harjumaal, pole ette teada. Järsku hakkavad senised harjumaalased end Tallinna kodanikeks registreerima, et tasuta siis näiteks koduvalda tööle sõita? Pole välistatud, kui meenutame kunagisi ümberregistreerimisi näiteks Maardust.

Kui Tallinna kodanikele kehtestab soodustused Tallinna linnavalitsus, siis Harjumaa elanikele kehtestab ühtse piletihinna regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. Seni aga mingitest soodustustest kuulda pole olnud. Teada on vaid Piret Hartmani mõtted lepingu allkirjastamisel: „Selliste muudatuste eesmärk on, et reisijate ja reiside hulk kasvab ning dotatsioon ühe reisi kohta langeb.“ Kuidas kõik tegelikult olema saab, selgub aasta lõpuks, loodab minister.

Ühispilet siiski tuleb

Praegu on nii regionaal- kui ka transpordiministrid sotsiaaldemokraadid ehk Piret Hartman ja Vladimir Svet, ka linnapea Jevgeni Ossinovski on sotsiaaldemokraat. Kasutades tähetark Igor Mangi sõnu, siis tähtede seis ühispileti tekkeks on soodne. Sest ka kohalikud valimised on tulemas, need toimuvad 19. oktoobril. Nagu kirjutatud, suvi lõpeb 22. septembril ja kui ühispilet kehtestatakse näiteks 21. septembril, jääb kuu aega valimisteni. See on parim reklaamikampaania aeg, kõik on veel uudne. Seega on see sotsiaaldemokraatidele kõige parem aeg teenida oma hääled ühispiletilt.

Ei maksa väga kahelda, tänu soodsale tähtede seisule (loe: õige erakonna ministritele) ühispilet ka tuleb. Teisest küljest võib muidugi mõelda, et see on ju valimiskampaania. Aga mis siis parem on, kas saada ühispilet valimiskampaania käigus või veel 20 aastat oodata? Peaasi, et Harjumaa omavalitsused ja harjumaalased sellega mööda pükse ei saa.