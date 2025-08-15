Kiluleib ja kamavaht on saanud juba traditsiooniks peolaual, aga erilisema hommikusöögina võiks serveerida pannkooke hoopis väikese kalalisandiga ning maiustada šokolaadisema ampsuga.
Kuna metsad juba kingivad, siis leiavad ka kukeseened laual oma koha!
Kama-pannkoogid suitsulõhe või kilu ja sidrunikreemiga
Koostisosad (u 25 mini-pannkooki):
1 tass kamajahu
1 muna
1,5 tassi keefiri või hapupiima
0,5 tl soola
0,5 tl soodat
Praadimiseks natuke võid või õli
Kate:
100 g toorjuustu
1 sl hapukoort
1 tl sidrunimahla ja pisut koort
Soola ja tilli
100 g suitsulõhet (või kilu), väikesteks tükkideks
Valmistamine:
Sega kokku pannkoogitainas ja lase sellel 5–10 min toatemperatuuril seista. Küpseta väiksed suupärased pannkoogid. Sega kokku kate ja tõsta igale pannkoogile lusikatäis, peale säti lõhe ja lisa natuke tilli.
Kama-banaani pannkoogid
šokolaadiga
Koostisosad:
3 küpset banaani
2 muna
0,5 dl kamajahu
0,5 tl küpsetuspulbrit
Näpuotsatäis kaneeli
Praadimiseks kookosõli
Glasuur:
100 g tumedat šokolaadi või kamašhokolaadi
1 sl kookospiima või koort
(Lisada võib ka kookoshelbed, marju pähkleid)
Valmistamine:
Vajuta banaanid kahvliga puruks, lisa ülejäänud koostisosad. Prae väiksed pannkoogid kookosõlis. Sulata šokolaad ja sega kookospiimaga, kata pannkoogid saadud glasuuriga, kaunista marjadega!
Pidulaua kukeseenepirukas
Põhi:
150 g võid
2,5 dl nisujahu
1 sl vett
Näpuotsatäis soola
Täidis:
300–400 g värskeid kukeseeni
1 sibul, hakitud
2 muna
2 dl 35% koort
100 g riivitud juustu
Soola, pipart
Hakitud tilli ja soovi korral ka natuke muskaatpähklit
Valmistamine:
Haki külm või jahu ja soolaga puruks, lisa vesi ja suru taigen vormi põhja ja äärtele. Pane 15 min külmkappi. Eelküpseta 200°C juures 10 minutit. Samal ajal prae sibul ja kukeseened, maitsesta soola ja pipraga.
Klopi munad ja koor kokku, sega hulka juust, kukeseened ja till.
Vala eelküpsetatud põhjale ja küpseta veel 25–30 min
180–190°C, kuni täidis on hüübinud ja kuldne.
Naudi soojalt või külmalt, täpselt nii nagu sulle meeldib!