Kiluleib ja kamavaht on saanud juba traditsiooniks peolaual, aga erilisema hommikusöögina võiks serveerida pannkooke hoopis väikese kalalisandiga ning maiustada šokolaadisema ampsuga.

Kuna metsad juba kingivad, siis leiavad ka kukeseened laual oma koha!

Kama-pannkoogid suitsulõhe või kilu ja sidrunikreemiga

Koostisosad (u 25 mini-pannkooki):

1 tass kamajahu

1 muna

1,5 tassi keefiri või hapupiima

0,5 tl soola

0,5 tl soodat

Praadimiseks natuke võid või õli

Kate:

100 g toorjuustu

1 sl hapukoort

1 tl sidrunimahla ja pisut koort

Soola ja tilli

100 g suitsulõhet (või kilu), väikesteks tükkideks

Valmistamine:

Sega kokku pannkoogitainas ja lase sellel 5–10 min toatemperatuuril seista. Küpseta väiksed suupärased pannkoogid. Sega kokku kate ja tõsta igale pannkoogile lusikatäis, peale säti lõhe ja lisa natuke tilli.

Kama-banaani pannkoogid

šokolaadiga

Koostisosad:

3 küpset banaani

2 muna

0,5 dl kamajahu

0,5 tl küpsetuspulbrit

Näpuotsatäis kaneeli

Praadimiseks kookosõli

Glasuur:

100 g tumedat šokolaadi või kamašhokolaadi

1 sl kookospiima või koort

(Lisada võib ka kookoshelbed, marju pähkleid)

Valmistamine:

Vajuta banaanid kahvliga puruks, lisa ülejäänud koostisosad. Prae väiksed pannkoogid kookosõlis. Sulata šokolaad ja sega kookospiimaga, kata pannkoogid saadud glasuuriga, kaunista marjadega!

Pidulaua kukeseenepirukas

Põhi:

150 g võid

2,5 dl nisujahu

1 sl vett

Näpuotsatäis soola

Täidis:

300–400 g värskeid kukeseeni

1 sibul, hakitud

2 muna

2 dl 35% koort

100 g riivitud juustu

Soola, pipart

Hakitud tilli ja soovi korral ka natuke muskaatpähklit

Valmistamine:

Haki külm või jahu ja soolaga puruks, lisa vesi ja suru taigen vormi põhja ja äärtele. Pane 15 min külmkappi. Eelküpseta 200°C juures 10 minutit. Samal ajal prae sibul ja kukeseened, maitsesta soola ja pipraga.

Klopi munad ja koor kokku, sega hulka juust, kukeseened ja till.

Vala eelküpsetatud põhjale ja küpseta veel 25–30 min

180–190°C, kuni täidis on hüübinud ja kuldne.

Naudi soojalt või külmalt, täpselt nii nagu sulle meeldib!