Intervjuu Epuga toimus Zoomi vahendusel, kuhu ta kiirustas otse Sauga põhikoolist, kus ta käis noori koolitamas. Epu energia on kaunis, kohalolev ja vahetu, seda kiirgab tema juuksekarvaotsastki ning seda ei suuda ekraangi vähendada.

Meie vestlusest on möödas nädal aega, kuid see on saatnud mind iga päev. Mind puudutas sügavalt Epu kirglikkus ja ääretu siirus kõiges selles, mida ta teeb, aga ka tema teadlikkus oma elu elamisel. Ja tõepoolest, elu on õhkõrn, nagu Epp ütleb, ja selle asemel, et kogu aeg midagi oodata, tuleks iga päeva ka päriselt elada ja seda parimal viisil, mis on parasjagu võimalik. Loodan väga, et paber ja tint Epu energiat liialt ei kahanda ja vähemalt osa sellest jõuab ka sinuni, armas lugeja!

Kirjutad oma kodulehel, et oled sündinud ilma häbigeenita? Kas häbigeenist on üldse võimalik vabaneda?

On küll! Inimesed ütlevad, et pärast minu koolitusi nad ei ole enam endised. Usun, et minu lihtsus ja siirus nendest asjadest rääkimisel võtab ära piinlikkustunde. Kui ma oleksin ise kompleksis, siis tekitaksin veel suuremaid hirme. Seksuaalsus on meeletu kink meie elus, me peame selle puhastama ühiskonna kõverpildist ja andma inimestele tagasi seksuaalsuse nii, nagu see on loodud. Iga seksuaalsus on plastiline, erinev ja muutuv, igal naisel ja mehel. Oluline on julgus võtta end vastu sellisena nagu sa oled. Minu keha on minu hinge tempel. Seda sõnumit jagan kõigile: armasta ja väärtusta iseend end ning kehtesta enda piirid.

Mul on raske mõista, miks seksuaalsus on nii paljude jaoks endiselt tabu, sest me kõik oleme siin maailmas vaid tänu sellele, et meie vanemad armatsesid…

Kui seotud omavahel on erinevad intiimsustasandid: emotsionaalne, intellektuaalne, füüsiline jne?

Me vajame kõiki tasandeid, aga erinevatel inimestel on erinevad soovid, vajadused ja tasandid. Oluline on, et me tunneksime enda tasandeid. Kui meil teadlikkus iseendast puudub, siis me ulbime elus niisama.

Palju on suhteid, kus tõeline lähedus puudub. Paljud kardavad lähedust, seal võib ju haiget saada. Aga armastuses ei tohi olla müüre – peavad olema piirid, need muudavad meid lähedasemaks, aga pakse seinu olla ei tohiks.

Meid ei ole õpetatud teadlikult paarisuhet looma. Noorte loengutes räägin kõik etapid täpselt läbi – kuidas jõuda suhtesse, kus sa päriselt tunned, et just see on sinu elu parim suhe. Saaksime ennetada väga paljusid probleeme, kui räägiksime, eriti noortega, rohkem nendel teemadel, mis puudutavad just inimeseks olemist, intiimsust, paarisuhet, seksuaalsust ja naudinguid… Kõik see on suur maailm ja mõjutab igat inimest, kes siin maamunal elab.

Kas seksuaalsust ja intiimsust peaks ka koolides õpetama?

Absoluutselt! Tunde- ja emotsioonide õpetus koolides puudub. Olen käinud enam kui sajas koolis, olen teinud seda kaheksa aastat ja saanud päris hea ettekujutuse, mis seal toimub. Koolides on seksuaalkasvatuse reformimine hädavajalik, seal räägitakse suguhaigustest, rasedusest ja selle välti­misest, aga kõigest muust olulisest mitte. 60% lastevastastest ­seksuaalkuritegudest pannakse toime pereliikmete või lähiringi inimeste poolt. Kui laps ei tea, mis on õige, mis vale, siis on teda lihtne ära kasutada.

Paljud noored seksivad juba 11-12 aastaselt, purjus peaga. Keegi pole õpetanud, kuidas öelda ei, kuidas panna piirid, kuidas tulla pärast oma tunnete ja emotsioonidega toime. Tahaksin jõuda iga õpetajani, et õpetaja tunneks end enesekindlalt neid teemasid jagades. Usun, et jõuan sinna. Mul on üha enam usalduskrediiti ühiskonnas, sest minu koolitustel on reaalne positiivne mõju. Täna ei peeta mind enam külahulluks. Ma ei kahjusta kedagi, teen tugevalt ennetustööd. Mul on missioon.

Miks on eelmäng miski, mis jääb tihti tahaplaanile?

Paljud naised teesklevad orgasmi. Esiti kuna soovivad suhte alguses kaaslasele muljet avalada, hiljem on aga juba keeruline öelda, et kõik, mis varem töötas, enam ei toimi ning teeseldakse edasi pingete vältimiseks. Kui naised lõpetaksid teeskluse ja väljendaksid julgelt oma soove ja vajadusi, õpiksid mehed armatsema.

Seks ei paku ilma emotsionaalse läheduseta naisele mitte midagi, ei paku sügavamalt mehelegi. Eelmäng on kõige olulisem osa vahekorrast, et nii naine kui mees saaksid tulla südametasandile. Südametasand on tegelikult ainus viis elamiseks ja maailm on selliselt palju maagilisem, kaunim ja võimalusterohkem. Aga me võtame suhteid ja käime tööl mõistuse tasandil, survestame end, hing on kokku surutud ja ei helise.

Enamik inimesi kahjuks ei armatse, vaid seksivad nagu loomad. Ehe ja teadlik armatsemine hinge tasandil on enam kui 90% inimestele kättesaamatu, sest sügavamad ja laiemad seksuaalsed teadmised ja oskused on napid.

Kuidas Sa oma positiivsust hoiad?

Kui ma hommikuti ärkan, siis ütlen „täna tuleb imeline päev“ ja võtan kõik vastu, mis mulle sobib, kehva lükkan kõrvale. Tunnustan ja kiidan end ise, ma ei oota seda teistelt. Eneseväärtustamine on võtmetähtsusega ja selles ei ole midagi egoistlikku. Teised ei vastuta minu tunnete ja emotsioonide ees, mina ise vastutan. Kui mulle tehakse haiget, siis tekib küsimus – kuhu jäi minu piir, miks ma lasin seda endale teha.

Mind aitab seegi, et teen nädalas kolm kuni neli korda trenni ja söön tervislikult. Püüan alati leida aega, kus mul on täielik vaikus ja ma ei tee midagi – kaminas on tuli, lihtsalt olen või mediteerin või joon teed kõige kaunimast kruusist. Inimesed kardavad vaikust, sest sealt tulevad üles teemad, mis on endasse ära peidetud, aga oskus iseendaga olla, on hädavajalik.

Kriise on meie kõigi eludes, ka minul. Neid ei tohi karta – peame olema tänulikud, kui pimedad kohad meis nähtavale tulevad, pärast oleme eneseteadlikumad. Inimeseks olemise juures ongi just see tähtis, et me soovime kasvada ja areneda oma maksimaalsesse potentsiaali. See teekond on vahel valus ja raske, aga ma ei loobu, sest tean, et pärast vihma ja tormi on päike ja vikerkaar.

Elan elu iseendana. Ma ei pea kellelegi meeldima. Kui käin oma hingekirjakoodi järgi, siis see, mida olen 10,5 aasta jooksul loonud, on võimas maailm. See on rohujuuretasandil, aga vaikselt mõjutan kõiki ühiskonnagruppe. Neutraalne minu suhtes ei olda, mind kas armastatakse või vihatakse…

Kas armastuseks ja armatsemiseks võib olla liiga hilja?

Kõige vanem proua, kes minu koolitustel on käinud, oli 72 aastane. Ta ütles, et ta elu alles algab. Võibki alustada täpselt sealt, kus oled. Ütlen ausalt, kui kogu Eesti käiks minu koolitusel, siis Eesti terveneks. Ma ei õpeta seksi, ma õpetan enesearmastust ja julgust elada parimal moel, selleks ei ole iial liiga hilja!

Mida teha, kui tunned, et enam ei suuda, kui elu nõuab kõik korraga liiga palju?

Inimestena on meil kõigil muudkui jube kiire ja lisaks on meil tohutu tõestamisvajadus. Terve elu me muudkui tõestame, et oleme väärtuslikud… Aga kui elus tekib tunne, et enam ei jaksa ja kõik mustad pilved on korraga pea peal, siis tuleks mitu sammu tagasi astuda ja öeldagi lastele ja perele, et ma enam ei jaksa ja võtta aeg maha, aeg iseendale.

Kui vaadata, kui palju meil on tervisehädasid – südamehaiguseid, läbipõlemist, stressi jne, siis see on märk – meie keha räägib meiega. Kui me ise ei saa aru, et nüüd tuleb aeg maha võtta, siis teeb elu seda meie eest ja jäädki haigeks – elu paneb su pausile. Kui oled pausil, siis on sul aega vaadata enda ümber, analüüsida, kuidas ma siia jõudsin, miks lasin asjadel nii kaugele minna.

Hästi tähtis on mõista ja meeles pidada, et elu on õhk­õrn, peaksime iga päev olema tänulikud! Elama nii, et me ei oota kogu aeg midagi – palgapäeva, sünnipäeva jms. Ärkame ja elame oma elu täna parimal viisil. Juba ärgates jood sooja vee sidruniga, sööd kõige ilusamast taldrikust, naudid hommikusööki, mitte ei kugista ega torma.

Kui me ei väärtusta elu ilu, mis meie ümber on, paneb elu meid pausile. Kui me ei väärtusta inimesi meie kõrval, siis paneb elu meid pausile. Elu muudkui nügib meid, kui sa seda pikalt ignoreerida, siis ei tule pausi, vaid elu lajatab pauguga…

Kui suhe on kriisis, siis mida teha?

Suhe saab muutuda ainult siis, kui mõlemad seda soovivad. Kiire lahendus on tõsta kohvrid ukse taha, aga siis tuleb uus ja samasugune või hullem. Suhe, kus on keerulised kohad, tuleb panna toimima. Mõistagi, kui olete juba kõike proovinud ja käinud teraapias, aga mingit muutust kuni kahe aasta sees ei tule, siis seda ei tulegi ja on vaja suhtest välja astuda.

Oled ise kogenud petmist, kuidas see Sulle mõjus?

Olin rääkinud koolitustel, et kui kodus on kõik hästi, mees küla peale ei lähe. Siis pidin aga oma koolitusmaterjalid ümber tegema. Kui ka kõik on hästi, siis mõni mees ei oska siiski olla truu. Jagan oma kogemust koolitustel, et naised ei kukuks peale petmist auku, et ma pole midagi väärt…

Täna saan öelda, et see kogemus pigem rikastas mind. Mõistan täna neid naisi paremini, kel on sama olukord olnud. Vahel aga on see kõige suurem kink, kui meid petetakse. Valus küll, aga olen tänulik selle eest, sest muidu ei oleks mul enda kõrval minu tänast elukaaslast.

Kuidas toimib Sinu paarisuhe? Kuidas hoiate seda tervena?

Mu sees on 10 000 naist. Olen väga emotsionaalne, minuga suhtes olemine ei ole jalutuskäik pargis. Mees, kes on mu kõrval, saab osa kõikidest minu emotsioonidest. Ma ei kogu endasse. Me jagame ja analüüsime, see on naiseksolemise juures suur kink, kui julged olla mina ise ja seda koos oma ebatäiusega.

Teeme elukaaslasega suhteauditit, sest me mõlemad soovime, et see suhe jääks kestma kogu eluks. Kuna me teeme suhteauditit südame tasandil, siis solvumisi ei teki. Tülitsemise oleme ka ära õppinud ja oskame teha seda viisil, mis ei kahjusta teist. Väljendame julgelt oma emotsioone ja seda, mis on pahasti – nii on võimalik kõike koos lahendada. See tähendab, et me tunneme end oma suhtes turvaliselt. Turvalisus suhtes on ülimalt oluline aspekt iga paarisuhte juures!

Oleme käinud ka paariteraapias, kasulik kogemus, mida jagan ka oma koolitustel. Nii mõnigi on öelnud, et tema kaaslane oli nõus teraapiat proovima, sest „kui juba Epp käis, võin ju mina ka minna.“.

Kuidas Sa aastalõppu tähistad? Kas teil on peres ka mingid aastalõpu rituaalid?

Aasta lõpp on minu jaoks rahulik aeg perega koosolemiseks. Me ei tee uusaasta lubadusi, küll aga paneme kirja oma uue aasta soovid ja unistused ning kui see on tehtud, avame eelmise aasta soovid ja vaatame, kas aasta läks nii, nagu tahtsime.

Soovin, et inimesed julgeksid unistada. Unistage ilusast suhtest. Kas üksikud! Ole tänulik üksiolemise eest, see on aeg iseenda tundmaõppimiseks, kui oled valmis, tuleb su ellu see inimene, keda oled oodanud. →