17. veebruaril 2023 kell 18.00 algab Von Glehni Teatri ruumides avalik rahvakoosolek „Olukorrast Nõmme-Mustamäe maastikukaitseaalal“.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on äärmiselt suures ohus. Terviseradade 2. etapi ehitustööde raames taheti metsa rajada asfaltteed, mille üks lõik oleks läinud läbi maastikukaitseala koosseisu jääva Euroopa kaitsealade võrgustiku osa Natura 2000 kaitseala. Mustamäe LOV eestvedamisel moodustati terviseradade 2. etapi projekti aruteluks spetsiaalne komisjon, mis aga peale kolme koosolekut ilma etteteatamata laiali saadeti.

Terviseradade 2. etapi tööde kahjustused on massiivsed, sest maha võeti ligi 800 täies elujõus puud. Ilmnenud on, et need pole ainsad kahjud, mis maastikukaitseala ohustavad. Plaanis on laiendada suusaradasid, mille käigus tahetakse maha võtta veel 200 puud. Lisaks plaanib Nõmme LOV hüppetorni renoveerimise nime all täis ehitada Vana-Mustamäe 16 asuva kinnistu. Keskkonnaamet pole projektist kuulnudki.

Võtame kokku 11. mail 2022 toimnud koosolekul antud lubadused. Tutvustame ka teisi projekte, mis maastikukaitsealal plaanis on. Kuid arutame ka teemal, et millist elukeskkonda me soovime ja miks meile maastikukaitseala metsad nii olulised on. Vahepaladena lugusid maastikukaitseala loomadest ja lindudest.