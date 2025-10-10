Sügise viljad on täidlased, magusad ja soojendavad. Käes on aeg panna purki sügise rikkust – olgu selleks kartul, muna, kõrvits või suvikõrvits. Harju Elu toob lugejani valiku põnevaid ja mitte väga keerulisi retsepte, mis toovad talveks lauale mitmekülgset maitset.

Marineeritud kartulid

4 x 0,5 l purki

Koostisosad:

1 kg väikseid kartuleid

1,2 l vett

250 ml valge veini äädikat

2 sl suhkrut

1,5 sl soola

5 loorberilehte

1 sl sinepiseemneid

10 musta pipra tera

2 sibulat viilutatult

tillivarsi

Valmistamine: Keeda kartulid poolpehmeks, koori ja jahuta. Valmista marinaad veest, äädikast, suhkrust, soolast ja maitseainetest. Lao purkidesse kartulid, sibul ja till, vala peale kuum marinaad, sule ja kuumuta 15 minutit 90° juures. Jahedas ja pimedas hoides säilivad marineeritud kartulid 4–6 kuud. Avatud purk tuleks ära tarbida 3–4 päeva jooksul.

Marineeritud munad loovad uue maitseelamuse. Foto: ChatGPT

Marineeritud munad

1 l purki

Koostisosad:

10 keedetud muna

500 ml vett

250 ml õunaäädikat

2 sl suhkrut

1 sl soola

1 tšillikaun

1 tl sinepiseemneid

3 loorberilehte

2 küüslauguküünt

Valmistamine: Keeda marinaad maitseainetega ja lase veidi jahtuda. Lao munad purki, vala peale marinaad. Hoia külmikus vähemalt 4–5 päeva. Sobivad suupisteks või salatisse. Külmkapis säilivad marineeritud munad 2–3 nädalat. Parim maitse avaldub 5.–7. päeval.

Kõrvitsamoos apelsini ja ingveriga teeb seest soojaks! FOTO: Jan Baborak / Unsplash

Kõrvitsamoos apelsini ja ingveriga

3 x 0,5l purki

Koostisosad:

1 kg kõrvitsatükke

2 apelsini (mahl ja riivitud koor)

500 g suhkrut

2 cm tükk värsket ingverit

1 sidruni mahl

Valmistamine: Keeda kõrvits pehmeks ja püreesta. Lisa apelsinimahl, -koor, suhkur ja ingver, keeda 20–25 minutit. Lisa sidrunimahl ja villi purkidesse. Kõrvitsamoos püsib hästi suletud purgis kuni 12 kuud. Avatud purk hoida külmikus ja tarbida 2–3 nädala jooksul.

Marineeritud suvikõrvits tšilliga

3 x 0,5L purki

Koostisosad:

1 kg suvikõrvitsat

1 l vett

250 ml valge veini äädikat

150 g suhkrut

1 sl soola

1 tšillikaun

1 sl sinepiseemneid

3 loorberilehte

Valmistamine: Lõika suvikõrvits viiludeks, soola ja lase seista 30 minutit. Loputa ja nõruta. Keeda marinaad, lao suvikõrvits purkidesse, vala peale marinaad, sule ja kuumuta 10 minutit 90° juures. Jahedas kohas säilib 6–8 kuud. Avatud purk külmikus tuleb ära kasutada nädala jooksul.

Kõrvitsa porgandikook. FOTO: AdobeStock

Kõrvitsa-porgandikook

Vaja läheb:

300 g riivitud kõrvitsat

200 g riivitud porgandit

3 muna

200 g suhkrut

200 g jahu

100 g võid

1 tl küpsetuspulbrit

1 tl kaneeli

½ tl ingverit

näpuotsatäis soola

Valmistamine: Vahusta munad suhkruga. Sulata või ja lisa segule. Sega hulka jahu, küpsetuspulber ja maitseained. Lisa riivitud kõrvits ja porgand, sega ühtlaseks. Vala tainas võiga määritud vormi. Küpseta 180° juures 40–45 minutit, kuni kook on kuldne ja läbiküpsenud.

Sügisandide hautis

Vaja läheb:

500 g kõrvitsat

3 porgandit

2 pastinaaki

2 kartulit

1 sibul

2 küüslauguküünt

2 sl õli

400 g purustatud tomateid

3 dl köögiviljapuljongit

1 tl kuivatatud tüümiani

1 tl paprikapulbrit

soola, pipart

Valmistamine: Tükelda kõik köögiviljad kuubikuteks. Kuumuta potis õli, prae sibul ja küüslauk klaasjaks. Lisa ülejäänud köögiviljad, kuumuta paar minutit. Lisa tomatid, puljong ja maitseained. Hauta 40 minutit madalal kuumusel, kuni köögiviljad on pehmed.

Mahetootja saagiaasta

Ilm tõi ootamatuseid

Viljandimaal asuva Säga-Aaviku talu põhiline tegevusvaldkond on mahe looma-ja taimekasvatus ning ka töötlemispool, milles juhtpositsioon hapukapsal.

„Tänavune ilm taimekasvatust kindlasti ei soosinud. Praktiliselt olematu saak oli kahjuks kartulil, kõrvitsal, kurgil ja viinamarjal. Sibula-, küüslaugu- ja porgandisaagiga võib aga rahule jääda,“ kõneleb taluperenaine Sirje Allik.

Talus on peet ja kapsas veel osaliselt koristamata. „Loodame pikemat sügist, ehk jõuavad need veel pisut kosuda,“ lisab Sirje.