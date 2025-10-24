Euroopa spordipealinn Tallinn avas Tallinna lauluväljakul 27-korvilise kettagolfipargi, kus saab tasuta mängida kuni 15. detsembrini.

Tallinna lauluväljakule paigaldatud ajutise kettagolfipargi rajad algavad Mere värava juurest ja nendel on pikkust 50–85 meetrit. Rajameistri Ralf Rogovi sõnul on lauluväljaku kettagolfipark disainitud algajasõbralikuks. „Rajad on kõigile birdie’tavad. Need on hea nähtavusega ehk pimedaid nurki pole ja korve näeb igalt poolt. Mul on hea meel, et üle pika aja on Tallinnas rajad, mis asuvad pargis ja on nauditavad. Lauluväljakul pole vaja muretseda, et kettad kaduma läheks,“ sõnas Rogov.

Eesti ühe parima kettagolfari Albert Tamme sõnul on lauluväljaku kettagolfipark väga heas seisukorras. „Soovitan väga seda parki proovida. Rajad on väga algajasõbralikud ja ühes parimas konditsioonis, mis praegusel aastahetkel saada on,“ ütles Tamm. Tallinna lauluväljaku kettagolfipargis toimub spordipealinna programmi raames ka kolm tasuta kettagolfi treeningut ja nädalamängu, mille kohta leiate rohkem infot sport.tallinn.ee kodulehelt.

Võistlusvälistel aegadel on lauluväljaku kettagolfipark kõigile tasuta kasutamiseks. Võistlused toimuvad lauluväljakul esmaspäeviti ja neljapäeviti algusega kell 18.30 ning laupäeviti ja pühapäeviti üldjuhul algusega kell 11.