Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nomineeris värskelt lõppenud konkursile üheksa projekti, mis on oluliselt edendanud avaandmete valdkonna arengut Eestis. Rahvahääletuse tulemusena selgitati võitjad kolmes kategoorias ja anti üle auhinnad parimale avaandmete avalikustajale, visualiseerijale ning taaskasutajale.

Võitjateks osutusid vastavalt Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Äriregister), Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA statistikamoodul) ning SA Eesti Koostöö Kogu (Rahvaalgatus.ee).

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete valdkonna juht Ott Velsberg selgitas, et avaandmed on avaliku sektori, ettevõtete, ülikoolide ning teiste andmevaldajate käes olevad andmed, mis on tehtud taaskasutamiseks kättesaadavaks. „Avaandmetel on oluline roll näiteks kasutajasõbralike teenuste arendamise, targemate äriotsuste langetamise ja erinevate sektorite koostöö parendamise juures. Konkursi eesmärk oli tunnustada asutusi ja silmapaistvaid projekte, mis aitavad läbi avaandmete valdkonna edendamise kaasa avatud ja läbipaistva ühiskonna arengule ning innovatsioonile,“ ütles Velsberg.

Avaandmete mõju on hetkel enim tuntav avalikus sektoris, teaduses, keeletehnoloogias ja transpordis. Lisaks on nende kasutamine väga kõrge potentsiaaliga teiste seas põllumajanduses, tervishoius, hariduses ja keskkonnaseires. „Näeme avaandmetega kaasnevat positiivset mõju paljudes erinevates sektorites. Konkurss kinnitas, et Eestis on avaandmete valdkond saanud sisse mõnusa hoo ja häid näiteid leiab palju,“ märkis Velsberg.

Parima avaandmete avalikustaja tiitli saanud e-äriregistris muutusid möödunud aasta 1. oktoobrist andmed kõigile tasuta kättesaadavaks ja masinloetavas vormingus andmekomplektidena ühest kohast allalaaditavaks. Arendusel on suur mõju nii era- kui ka riigisektorile, kuivõrd suurendab ettevõtluskeskkonna läbipaistvust ja loob eelduse nutikate andmepõhiste teenuste edasiarendamiseks. Tulevikus soovib e-äriregistri tiim uuendada API teenuste komplekti, parendada tegelike kasusaajate visualiseeringu kasutatavust, teha detailsed otsinguvõimalused kättesaadavaks kõigile kasutajatele, laiendada avaandmete andmeformaatide võimalusi ja palju muud.

Parima avaandmete visualiseerija tiitli pälvinud PRIA statistikamoodul teeb maaeluga seotud andmed kõigile lihtsasti mõistetavaks. Asutusel on aastate jooksul kogunenud märkimisväärne hulk (ava)andmeid, mida soovitakse jagada nii oma klientide, koostööpartnerite kui ka laiema üldsusega. Avaandmed ja nende meisterlik visualiseerimine toetavad maal elavaid inimesi tegevuste planeerimisel, üliõpilasi lõputööde tegemisel, ajakirjanikke info kogumisel ning tutvustavad PRIA tegevust ja kogutavat informatsiooni erinevatele sihtgruppidele.

Parima avaandmete taaskasutaja tiitli võitnud Eesti Koostöö Kogu SA projekt rahvaalgatus.ee kasutab Riigikogu dokumendiregistri avaandmeid selleks, et avaldada iga kollektiivse pöördumise menetlusinfo kohe, kui see avaldatakse dokumendiregistris ja anda uuendustest tellinutele e-kirja vahendusel teada. Lisaks avaandmete kasutamisele on rahvaalgatus.ee loonud oma avaandmete API, mille kaudu on huvikaitsjatel võimalik nende valdkonda puudutavate algatuste käekäigul silma peal hoida.

Eestis on viimastel aastatel avaandmete avalikustamine oluliselt kasvanud. Kui veel 2018. aastal oli avalikustatud alla 100 andmestiku, siis täna on teabeväravas kõigile kättesaadavaks tehtud ligi 1600 andmestikku üle 2000 teabevaldaja poolt.

„Oleme loonud erasektorile, ülikoolidele, vabaühendustele ja kodanikele suurepärase võimaluse kasutada mugavalt olemasolevaid andmeid. Avaandmetest on võita kõigil Eesti inimestel, sest need loovad eelduse uute oluliste teenuste arendamiseks ja olemasolevate täiendamiseks. Ühtlasi toetavad avaandmed tehnoloogia tempokat arengut ja Eestil on maailma ühe arenenuma digiühiskonnana sellest palju võita. Teadlikkus avaandmete tohutust potentsiaalist on tänaseks jõudnud erinevate sektoriteni ja see annab põhjust uskuda, et avaandmete valdkond Eestis jätkab jõudsat kasvu,“ ütles Velsberg.

Konkursile nomineeritud ja võitnud projektide kohta saab lähemalt lugeda siit.