Möödunud laupäeval, 22.novembril autasustati Tartus Hiie väe tunnusta­mise sündmusel aasta hiie sõpru ja hiite kuvavõistluse võitjaid ning tunnustati hiiesõbralikke tegusid.

Roodsi-Mõtsakunna läte asub ajaloolise Võrumaa Harglõ ja Karula kihelkonna piirimail Laanõmõtsa külas. Viimasel kümnel aastal on ümbruskonna külade elanikud võtnud vana terviseallika uuesti kasutusele.

Aasta hiie sõbraks said Roodsi-Mõtsakunna lätte eestkostjad Valgamaalt

Allikas on puhastatud ja selle ümbrus heakorrastatud loodust ja pühapaika austades ja hoides. Eestkostjate südika tegevuse tõttu on püha allika ja osalt ka sellest algava püha Roodsioja ümbrus jäänud metsaraietest puutumata.

Allika eestkostjaid esindama tulnud Joosep Puhalainenile ulatati Hiie sõbra jaoks sepistatud kirves ja Triin Tanilasele köideti ümber Hiie sõbra vöö. Lauluselts Lüü-Türr kinkis allika hoidjatele pühendatud regilaulu.

Allikas kui kogukonna ühendaja

Oma tänukõnes ütlesid allikahoidjad, et pühal lättel käiakse nii üksi kui ka üheskoos, sest inimesed vajavad seda. Maaemaga seotud allikas tervendab nii oma veega kui ka hingelise sideme läbi, mis on praeguses maailmas olulisem kui kunagi varem. Allikal käiakse vett võtmas, kombetalitusi tegemas ja laulmas. Nii on saanud sellest tõeline kogukonna ühendaja. Neti Tikk, Triin Tanilas ning Joosep ja Säde Puhalainen esitasid allikal sündinud lauludel põhineva muusikalise etteaste.

Hiite kuvavõistlusel jagati 22 kategoorias 24 auhinda

Lõpule jõudnud ajalooliste looduslike pühapaikade 18. rahvusvahelise kuvavõistluse hindamiskogu jagas 22 kategoorias välja 24 auhinda. 1000 euro suuruse peaauhinna pälvis Leida Laureliine Uusbeki kuva „Ületades jõge“. Maalilisel võidufotol on jäädvustatud Otepää vallas asuv Väike-Emajõgi ehk Pühajõgi.

Kuni 16-aastaste auhinna võitis Joshua Kaarel Martini kuva Hiiumaa Põlise leppe kividest. Noorte II auhinna sai 10-aastase Ermina Batista foto Saaremaa Tõnija hiiest.

Auhinnatud said ka kolme Harjumaa pühapaiga fotod

Hiite kuvavõistluse tööde hulgast läks kolm autasu ka Harjumaale. Randvere külas Viimsis asuva Kotkakivi foto eest sai Harjumaa auhinna Nadežda Mihhailova ja tavade auhinna pälvis Regina Herodes Tallinna Iru hiie foto eest. Pühade vete auhinna pälvis Andres Papp fotoga Jägala joast, mida peetakse tehniliselt selle aasta piltidest üheks tugevamaks. →