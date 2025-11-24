Üleeile, 19. novembril toimus Andre Juustufarmis “Parim Talutoit 2025” tänuüritus, mille käigus anti üle auhinnad kategooriate võitjatele ning kuulutati välja ka konkursi üldvõitja – Räniorg OÜ

Tummine murakamoos.

“Sellised konkursid nagu Parim Talutoit on äärmiselt olulised, sest aitavad tõsta esile meie väiketootjate ja talunike tänuväärset tööd, samuti annavad need iga-aastaselt hea pildi üldisest tasemest. Tänavuse konkursi pealt võib küll väita, et meie väiketootjate ja talunike toodang on äärmiselt kvaliteetne ja tooraine lähipiirkonnast pärit,” kommenteeris Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu liige ja Parima Talutoidu konkursi vedaja Marika Parv.

Kui žürii sai maitsta Räniorg OÜ Tummist murakamoosi, käis kohtunike seas mõnus mõmin ja keegi ütles otse, et sellest saab võidutoode. See väljaöeldu leidis kinnitust ka hiljem anonüümselt esitatud punktide kokkulugemisel, kus häälteenamus otsustas selleaastase võitja. „Võit tuli mulle suure üllatusena. See on minu jaoks ülim tunnustus ning teeb südame soojaks, et keegi märkas mind ja mu tegemisi,“ ütleb „Parim Talutoit 2025“ üldvõitja, Tummise murakamoosi autor, Räniorg OÜ esindaja Sandra Zirk. „Minu jaoks oli juba parima hoidise kategooria võit suur üllatus, üldvõidust ei osanud ma isegi unistada,“ lisab ta. Oma tooteid konkursile esitades ei mõelnud Sandra kordagi võidu peale. „Mõtlesin, et olen väga rahul juba siis, kui saan oma toodete kohta tagasisidet.“

Sandrat kõnetavad algupärased ja naturaalsed maitsed, mida kajastab ka tema tootevalik. Võidutoode, Tummine murakamoos, sisaldab vaid 10% suhkrut, sest moosi keedetakse pidevalt segades mitu tundi, et saavutada marjade enda karamelliseerumine. Võidutoodet saab osta Andre Farmi e-poest, valides „Parima Talutoidu komplekti“, samuti raniorg.ee e-poest, Tartu linna Coopi poodidest ning UMA MEKK jõulupakist.

“Meie väiketalude toodang väärib esiletoomist ja tunnustamist – see on kvaliteetne, maitseküllane ja sündinud hoolimisest maa, inimeste ning toidukultuuri vastu. Tunnustus ei ole pelgalt auasi, vaid igale võitjale isiklikult tähenduslik: mõnele on see kinnitus järjepidevast heast tootest ja maitsest, teisele aga avab parima toote märgis ukse poelettidele ja laiema kliendiringini, pakkudes uusi võimalusi nähtavuseks ja turustamiseks,” kommenteeris Timo Varblas, Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht.

Sel aastal osales Parim Talutoidu konkursil 56 toodet. Toodete arv oli senisest madalam, kuna konkurss toimus sel aastal ilma alkohoolsete jookide kategooriata.

Hindamissüsteemi alusel valiti kategooriate võitjateks:

Üldvõitja: Tummine murakamoos – Räniorg OÜ

Parim pagaritoode: Seemneleiva õhikud – Samliku Pekker OÜ

Parim maius: Soolakaramell – Krissu Kokkab OÜ

Parim tervisetoode: Köögiviljajook mulliga – Ferla OÜ

Parim valgutoode: Mahekana viiner – Äntu Mõis OÜ (Äntu Mõis Gurmee)

Parim hoidis: Tummine murakamoos – Räniorg OÜ

Parim juustutoode: Andre Prima Old – Andre Juustufarm OÜ

Parim lisand: Mesi juustule – Meemeistrid OÜ

Parim jook: Mahe meie lapse lemmiktee – Herbs OÜ (Tamme talu ürdiaed)

Sel aastal kuulusid Parima Talutoidu žürisse: žürii esimees Rain Kuldjärv TFTAKist, Selveri kvaliteedijuht Margot Paavel, Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Timo Varblas, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu liige ja Parima Talutoidu konkursi vedaja Marika Parv, toiduajakirjanik Manona Paris, toiduajakirjanik Britt Rosen, Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik, toitumisnõustaja Teele Uus.

Parima talutoidu konkurss sai alguse 2016. aastal. Kõige parema talutoidu väljaselgitamiseks hindab professionaalne žürii nii talutoodete maitseid kui ka kvaliteeti. Konkursi võitjad saavad oma toodetele vastava märgise, et tarbijatel oleks neid tooteid lihtsam leida ja märgata.

Parima Talutoidu konkursi korraldaja on Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga.