Tallinna kaasava eelarve hääletusel osales tänavu üle 10 000 inimese, kes valisid välja parimad ideed oma kodulinnaosa arendamiseks.

„Tänavu osales hääletusel rohkem inimesi kui kahel eelmisel aastal – osalusaktiivsuse kasv peegeldab inimeste soovi kaasa rääkida selles, millistesse valdkondadesse linn panustab. Õnnitlen kõiki tänavusi võiduprojektide autoreid – teie algatused viivad ellu selle, mida inimesed oma kodukohas tõeliselt oluliseks peavad,“ ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

„Kaasava eelarve projektijuht Lea Vutt tõdes, et tänavune hääletus peegeldas Tallinna linnaosade mitmekesisust – võiduideed ulatusid roheluse lisamisest kogukondlike kohtumispaikade loomiseni.

„Hääletusel tõusid esile mitmed eriilmelised projektid, mis igas linnaosas on ainulaadsed ning peegeldavad just sealsete kogukondade vajadusi ja eripära. Nii näiteks soovivad piritalased Merivälja parki rajada kogukonnamaja, kus korraldada igas vanuses kohalikele olulisi tegevusi. Lasnamäelased aga tahavad anda värvi hallidele Laagna tee sildadele,“ märkis Vutt. Kõige rohkem hääletajaid oli Põhja-Tallinna linnaosas, kus kokku hääletas 1928 inimest ja võitjaks osutus Kopli-Neeme matkarada.

Hääletuse tulemusel viib Tallinna linn igas linnaosas ellu ühe enim hääli saanud projekti:

1. Haabersti „Tiskre silla rekonstrueerimine“ – 272 häält, idee autorid Tiina Espenberg ja Aleksandra;

2. Kesklinna „Pärnu mnt rohelisemaks“ – 299 häält, idee autor Evgeni Nikolaevski;

3. Kristiine „Mitmekülgne kogukonnahoov Lillekülas“ – 556 häält, idee autorid Rasmus Sepp ja Tallinna Lilleküla Gümnaasium;

4. Lasnamäe „Rohkem värvi Laagna tee sildadele“ – 436 häält, idee autor Julija Vaider;

5. Mustamäe „Rohkem rohelust kõnniteede ja sõiduteede vahele“ – 295 häält, idee autorid Marion M ja Marili Arus;

6. Nõmme „Vaateplatvorm Nõmme mäele“ – 225 häält, idee autor Teet Kesapuu;

7. Pirita „Kogukonnamaja Merivälja parki“ – 343 häält, idee autorid Külli Kroon, Merivälja Selts, Merivälja kool ja Merivälja lasteaed;

8. Põhja-Tallinn „Kopli-Neeme matkarada“ – 572 häält, idee autorid Sander Olo ja Joosep Vimm.

Võiduideede elluviimiseks on linna eelarvesse kavandatud üks miljon eurot.

Kaasavat eelarvet korraldab Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, taustainfo leiab veebilehelt www.koosloodudlinn.tallinn.ee.