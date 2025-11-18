Eesti üks tuntumaid toidutootjaid, järgmisel aastal 80. juubelit tähistav Salvest, suurendab ekspordi osakaalu ja valmistub kasvava nõudluse toetamiseks investeerima tootmisesse 2026. aastal 3 miljonit eurot. Kui mullu moodustas eksport ettevõtte 23,1 miljoni eurosest käibest 26%, siis 2025. aastal tõuseb ekspordi osakaal 30%-ni ning lähiaastatel sihitakse 40% osakaalu.

Jaanus Aal. FOTO: Salvest

Salvesti tegevjuhi Jaanus Aali (pildil) sõnul toetub kasv nii järjepidevale müügitööle kui ka aktiivsele eksporditegevusele, sh osalemisele rahvusvahelistel messidel. „Meie eesmärk on tugevdada positsiooni Põhjamaades ja Suurbritannias ning kasvatada müüki Portugalis ja Araabia riikides. 2026. aastal toome Saksamaa jaeturule valiku Salvesti tooteid,“ ütles Aal. Salvest on aastaid osalenud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) toetusel maailma suurimal toidumessil Gulfood Dubais ning võtnud osa EISi ärimissioonidest Indias ja Saudi-Araabias. Aali sõnul on just järjepidevus toonud tulemusi. „Ainuüksi valmisolekust ei piisa – ettevõttes peab olema tõeline kasvunälg ja see peab olema tunda igal juhtimistasandil,“ lisas ta. „Messidel käimine ja partneritega silmast silma kohtumine on olnud võti, et jõuda tõsiste läbirääkimisteni.“

Salvest ekspordib oma tooteid enam kui 20 riiki. Turgude arvu suurendamine ei ole eesmärk omaette – peamine on tugev positsioon sihtturgudel, kus potentsiaali jätkub aastateks. Kasvu toetamiseks investeerib ettevõte tänavu tootmisesse ligikaudu 1 miljon eurot ning 2026. aastal juba 3 miljonit eurot. Fookuses on automatiseerimine, digitaliseerimine ja tootmisvõimsuse tõstmine. „Meie eesmärk on kasvatada tootmismahtu tarkade töökohtade kaudu, mitte lihtsalt tööjõudu juurde tuues,“ märkis Aal.

Rahvusvaheline olukord on suurendanud nõudlust eriotstarbeliste toitude järele, mida kasutatakse nii väliõppustel kui ka humanitaarkriiside piirkondades. 2024. aastal tootis Salvest ligi 900 000 pouch pakendiga toodet. 2025. aastal kasvab maht 2 miljonini ning 2026. aastal kuni 4 miljonini. Uus seadmepark võimaldab edaspidi toota kuni 8 miljonitpouch pakki aastas. Edu eelduseks on ka toodete kvaliteet – eriotstarbelised toidud läbivad esmalt 10-palli süsteemis maitseteste, millest sõltub, kas läbirääkimislauani üldse jõutakse. Populaarseimad road on Pasta Bolognese, Chilli con Carne, Chilli sin Carne ja mitmed karritoidud. Pikad säilivusajad (kuni 48 kuud) ning eridieetide valikud (nt vegan või gluteenivaba) nõuavad tugevat tootearendust, mis on ettevõttel kohapeal olemas.

Salvesti kiire ekspordikasv ja tootmisvõimekuse suurenemine näitavad, et järjepidev investeerimine ning aktiivne osalemine EISi eksporditegevustes tasub end ära. Messidel ja ärimissioonidel loodud kontaktid on viinud ettevõtte uutele turgudele ning tugevdanud positsiooni olemasolevatel. Salvesti senine areng kinnitab, et Eesti toidutööstusel on rahvusvaheliselt jätkuvalt märkimisväärne kasvupotentsiaal.



Tasub teada

Salvest

Asutatud: 1946

Aastane tootmismaht: 7000 tonni

Töötajate arve (2024): 173

Tooted: ettevõtte tänane tootevalik koosneb ligikaudu 300 erinevast tootest, millest enamus (ca 74% käibest) turustatakse oma brändide alt

Brändid: Salvest, Põnn, Smushie, Presto, Meie Mari, 3Min, Muuti

Peamised tootegrupid: lastetoidud, supid ja valmistoidud, kastmed, moosid, marineeritud köögiviljad

Käive (2024): 23,1 mln eurot

Peamised eksportturud: Soome, Rootis, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia, Iirimaa, Portugal, Tšehhi, Saksamaa, Ukraina, Kuveit, Kasahstan, Rumeenia, Hiina, Aserbaidžaan