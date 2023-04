20. aprillil toimunud Regionaalhaigla tervishoiujuhtide ja arstide pidulikul koosviibimisel tunnustasid terviseminister Riina Sikkut, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja haigla juhatus Regionaalhaigla parimaid õendus- ja hooldustöötajaid. Aasta Õeks kuulutati õendusjuht Agnes Ulp, Aasta Hooldustöötajaks hooldaja Kati Remmel ja Aasta Tulevikutäheks õde Richard Karajev.

Regionaalhaigla juhatuse liikme-õendusdirektor Katre Zireli sõnul tunnustab Regionaalhaigla aasta jooksul mitmeid haigla töötajaid, kes loovad oma tööga väärtust Eesti tervishoiule ja aitavad suure pühendumusega patsiente. „Parimaid õendus- ja hooldustöötajaid tunnustame silmapaistvate töötulemuste eest traditsiooniliselt kevadeti. Õendusvaldkond on ka meie suurim tööpere, moodustades üle poole kogu haigla töötajaskonnast,“ selgitas Zirel ja lisas: „Tänavu esitati Aasta Õe tiitlile 11 suurepärast kolleegi, nomineeriti viis. Aasta Hooldaja laureaadi suurepärast tööd on märganud nii kolleegid, kui korduvalt esile toonud meie patsiendid.“

Regionaalhaigla Aasta Õde on pea- ja kaelakirurgia polikliiniku õendusjuht Agnes Ulp, Aasta Hooldustöötaja 2. taastusravi osakonna hooldaja Kati Remmel ja Aasta Tulevikutäht 1. kirurgia osakonna õde Richard Karajev. Kokku töötab Regionaalhaiglas enam kui 2300 õendus- ja hooldustöötajat.

Regionaalhaigla Aasta Õde või Hooldaja saab olla kolleeg, kes töötab haiglas vähemalt 30 tundi nädalas ja kelle pidev tööstaaž on rohkem kui kolm aastat. Ta on töötaja, kes täidab kohusetundlikult oma tööülesandeid, on koostööaldis, teisi innustav ja toetav, kes õpib ise ja annab teistele edasi uusi teadmisi ja oskusi. Tulevikutähe tiitliga tunnustatakse töötajat, kes on Regionaalhaiglas töötanud alla kolme aasta. Ta on noor kolleeg, kes on töökeskkonda kiiresti sisse elanud ning saab oma tööülesannetega edukalt hakkama, on iseseisev ja vastutustundlik, õpihimuline ja avatud uutele teadmistele.