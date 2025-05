Olgu see maja paigaks, kuhu noored tahavad tulla ja kus olla. Sündigu siin uued ideed ja sõlmitagu sõprussidemeid, kasvagu siin noorte eneseteadvus. Täiskasvanute ülesanne on noortele arenguks võimalused luua.

Nii kõneles Viimsi vallavolikogu esimees Atso Matsalu 5. mail Randveres uue noortekeskuse avamisel. Uus koht kohalikele noortele ootas lindi läbilõikamist. „Tavaliselt kohandatakse noorte tarvis mõni hoone või ruum, selle maja ehitusel on leidnud aga noorte ideed rakendamist juba ehituse käigus,“ tõdes uue keskuse juhataja Ave-Liis Kivest. Viimsi vallas on see kolmas keskus ja haridusvaldkonna abivallavanema Katrin Markii sõnul on noortekeskuste külastajate arv järjepidevalt kasvanud.

Noortekeskuse juhataja Ave-Liis Kivest kinnitas, et ollakse valmis vastu võtma 30–40 noort päevas.

FOTO: Ülo Russak

„Siin luuakse võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks, kaasatakse noored erinevatesse projektidesse nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil,“ kõneles Katrin Markii.

Vallavanema Illar Lemetti sõnul on noortekeskuse rajamine Randverre osa valla strateegilisest arenguplaanist. „Viimsi vald investeerib palju noortesse ja lastesse, valmimas on jalgpalli- ja kergejõustikuhall, kerkimas on Pärnamäe lasteaed. Seda hoonet saab aga kasutada ka Randvere 9-klassiline kool hommikutundidel õppehoonena, nädalavahetustel võivad siin toimuda 2000 elanikuga Randvere küla kogukonnaüritused,“ arvas vallavanem.

Siis lõigati läbi lint ja huvilised said tutvuda uue noortekeskusega, mille katuse alla mahub avar noorsootöö ala, kööginurk ning loovuse ja kunstiruum; mängida saab piljardit, panna end proovile PlayStationi mängudes, lugeda, kokata ja meisterdada. Abivallavanema Katrin Markii sõnul külastab Viimsi noortekeskusi ligikaudu veerand siin elavatest noortest. Värskelt avatud noortekeskus on hetkel valmis vastu võtma 30–40 noort päevas, arvas Ave-Liis Kivest.

Randvere uus noortekeskus on moodulhoone, mis vastab liginullenergia nõuetele. Selle loomisel on arvesse võetud ka liikumispuudega inimeste ligipääsetavust ja teenuste kättesaadavust. Hoone maksumus oli 268 000 eurot. Noortekeskuse ehitas OÜ Viimsi Ehitusgrupp ning ehitusprojekti juhtis OÜ Viimsi Haldus. →