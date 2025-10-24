Kohalikud valimised on selleks korraks jälle ajalugu, selgunud on võitjad ja kaotajad. Kaotas kindlasti Reformierakond, oma tavalisele tulemusele jäi alla ka EKRE. Kas valijad ehk rahvas sellest võitis või kaotas, näitab juba lähitulevik.

Harjumaa omavalitsustest esimesena kuulutati valimistulemused välja Loksa linnas, kus oli kokku lugeda vaid 818 häält. Arvatult võitis seal valimised Keskerakond 438 hääle ehk 53,5%-ga. 15 aastat Loksa linnapea olnud Värner Lootsmann (80) kinnitas Harju Elule, et ei välista Loksa linnapeana jätkamist.

Teine Keskerakonna kants Harjumaal on Maardu linn. Endise linnapea, praeguse riigikogu liikme Vladimir Arhipovi eestvedamisel tegi Keskerakond Maarduski puhta töö – valimised võideti 73,9%-ga, mis tähendab, et volikogu 21 kohast kuulub neile 20 ja üks koht on sotsiaaldemokraatidel. Nii puhast vuuki pole Keskerakond Maardus varem teinud.

Reformierakod kaotas kaks omavalitsust

Tallinna lähiümbruse omavalitsusi on peetud Reformierakonna kantsiks. Ja kuigi Jõelähtme vallas ennustasid mõned küsitlused edu sotsiaaldemokraatidele, tegi kogenud vallavanem Andrus Umboja hea töö (kogus 384 toetushäält), edestades teise ja kolmanda häältesaagi saanud Aleksei Degtjarjovi (Keskerakond) ja Kai Rimmelit (EKRE) rohkem kui kahekordselt. Harju Elule teadaolevalt teeb 19-st volikogu kohast 8 kohta saanud Reformierakond koostööleppe sotsidega, Eesti 200 asemel on uueks osapooleks Keskerakond.

Viimsi vallas võitis valimised küll Reformierakond, aga see võit polnud mäekõrgune. Reformierakonna seitsme koha vastu sai väga tubli tulemuse teinud Isamaa Viimsis seekord viis kohta. Kas Reformierakond alustab koalitsioonikõnelusi Keskerakonna ja valimisliiduga Vali Viimsi, selgub lähipäevil. Illar Lemetti sõnas Haju Elule, et tema vallavanemana ei jätka. Eesti 200 toetuses Harjumaal ja Viimsis kõneleb ilmekalt tõik, et selle Viimsis kandideerinud riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) kogus vaid 44 häält, tehes koduvallas 60. tulemuse.

Teisel pool Tallinna linna, samuti kauaaegses Reformierakonna kantsis Rae vallas näitasid valimiseelsed küsitlused võitu Isamaale. Nii ka läks. Pikaaegne Rae vallavanem, hilisem rahandusminister Mart Võrklaev, kes Rae vallas alati tubli tulemuse teinud, sai seekord 262 häälega 8. koha, jäädes viiekordselt alla Raes parima tulemuse teinud (1304 häält) isamaalasest Suursoo küla külavanemale Gerli Lehele. Temast saab tõenäoliselt ka järgmine Rae vallavanem. Kas Isamaa teeb koalitsiooni teise tulemuse teinud Reformierakonnaga või üllatuslikult 16% häältest kogunud Parempoolsete ja veel kellegagi, seda näitavad lähipäevad.

Põnevad valimisjärgsed läbirääkimised toimuvad Keilas, kus teistest tunduvalt enim hääli kogus kevadel mõneks päevaks linnapeaks tõusnud sotsiaaldemokraat Anneli Pärlin. Erakondlikult võidutses aga 27,5% häältest ehk volikogus seitse kohta saanud valimisliit Terve Keila. Kas Terve Keila teeb koalitsiooni teise valimistulemuse teinud sotsiaaldemokraatidega või kolmandaks jäänud Reformierakonnaga (mõlemal volikogus neli häält), pole veel teada.

Võimutsesid valimisliidud

Kiili vald jätkab valimisliidu Kiili Külade Ühendus juhtimisel, kohad vahetavad ainult volikogu esimees ja vallavanem. Aimur Liiva, kes on vallavanemaks olnud kümme aastat, annab teatepulga üle senisele volikogu esimehele Marek Vainolale, asudes ise oma 279 häälega volikogu esimeheks. Tublid mehed mõlemad.

Kuusalus võitis valimised kindlalt, 40,9%-ga valimisliit Ühine Kodu, kes saab volikogu 19 kohast 9. Sellesse valimisliitu kuuluvad ka kaks Kuusalu vallavanemat: kaua ametis olnud Urmas Kirtsi ja nüüd ametist lahkuv Terje Kraanvelt, kes Harju Elule teadaolevalt ka jätkab. Koalitsioonikõnelusi peab võitja kõigi valitutega.

Kauaaegne Rae vallavanem, hilisem rahandusminister Mart Võrklaev, kes Rae vallas alati tubli tulemuse teinud, sai seekord 262 häälega 8. koha, jäädes viiekordselt alla Raes parima tulemuse teinud (1304 häält) isamaalasest Suursoo küla külavanemale Gerli Lehele.

Nagu ka valimiseelsed prognoosid näitasid, tegi parima tulemuse Anija vallas valimisliit Anija Ühendus. Valimisliit kogus 1043 häält, kauaaegne vallavanem Riivo Noor sai häältest neljandiku. 19-liikmelises volikogus on Anija Ühendusel taas 8 kohta. Reformierakond, kelle kohalikud põhitegijad olid seekord väljas valimisliiduna Uuenev Anija Vald, sai viis kohta. Kõige tõenäolisem on Anija Ühenduse koalitsioon kauaaegse koostööpartneri Keskerakonnaga, kes eesotsas oma liidri Jaanus Kaleviga sai volikogus neli kohta. Vallavanemana jätkab tõenäoliselt Riivo Noor.

Kosel võidutsesid vennad Pohlakud

Isamaa kogus Kose vallas oma põhirivaalist, valimisliidust Kogukond Ühendab enam vaid ühe hääle (936 ja 935) ja sai selle eest ka volikogus ühe koha rohkem (6 ja 5). Ja kuigi kaks venda Pohlakut, Siim Pohlak (EKRE) ja Pelle Pohlak (Isamaa) kandideerisid erinevates erakondades, on veri ikka paksem kui vesi – Isamaa ja EKRE moodustavad Kose vallas koalitsiooni. Vallavanemana jätkab tõenäoliselt Raul Siem.

Raasiku valla 17 mandaati jagunesid enam-vähem võrdselt kolme valimisliidu vahel. Neist enim, 31,9% kogus hääli valimisliit Kodukoht, vaid mõne protsendipunkti kaugusele jäid Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald. Erakondadest oli ainult EKRE Raasikul väljas oma nimekirjaga, saades volikogusse ühe koha. Teadaolevalt on võimukõnelusi alustanud Raasiku ja Arenev Raasiku. Kuigi mõlemasse valimisliitu kuulub tuntud omavalitsuspoliitikuid, näiteks Andre Sepp ja Aare Ets, tahetakse vallavanema kohale kuulutada konkurss.

Ka Saku vallas võimutsesid valimisliidud. Ülekaalukalt võitis Väikelinn Saku, saades 46% ja 11 kohta 21-st. See võimaldaks neil jätkata koalitsioonipartnerita, aga senine abivallavanem, taas valituks osutunud Tanel Ots arvab, et parem on kellegagi koalitsioonis olla. See sunnib kõiki langetamisele tulevaid otsuseid rohkem läbi kaaluma – nii on vallale kasulikum. Tõenäoliselt saab taas vallavanemaks valimiste kindel võitja Sakus, senine vallavanem Marti Rehemaa.

Ka Lääne-Harju vallas võitis valimisliit, kauaaegse vallavanema Jaanus Saadi VLÜ Ühendus, kes saab 21-liikmelises volikogus 16 kohta. Erakondadest pääsesid volikogusse EKRE, Parempoolsed ja Isamaa.

Etteennustatult võitis ka Saue vallas valimisliit, kauaaegse vallavanema Andres Laisa juhitud Koostöö – Meie Vald, kes sai pea kolmandiku häältest ja volikogu 27-st mandaadist 9. Vallavanemana jätkab Andres Laisk, koostöö jätkamiseks on ettepanek tehtud senistele koalitsioonipartneritele, Reformierakonnale ja Parempoolsetele.

Harku vallas võitis valimised Isamaa seitsme kohaga, teise tulemuse tegi nende kauaaegne rivaal Reformierakond viie kohaga. Kuna uue jõuna sai volikogusse valimisliit Me Armastame Harku Valda, siis sõltub neist, kas koalitsiooni moodustab Isamaa või Reformierakond ja kas vallavanemaks saab Katrin Krause või jätkab Erik Sandla.

Valimistel Tallinnas võidutses küll Keskerakond, saades 71 volikogu kohast 37 (üks vähem kui eelmistel valimistel), nende kauaaegne koostööpartner EKRE jäi aga volikogust hoopiski välja (eelmistel valimistel 8 kohta), kuid lehe trükki mineku ajaks polnud teada, kas koalitsiooni moodustavad Keskerakond ja Isamaa või suur koalitsioon, SIRP – Sotsiaaldemokraadid, Isamaa, Reformierakond ja Parempoolsed. Saab Tallinnas võimu aga kes saab, ühes võib kindel olla – poliitilisi hoiakuid muudetakse vähem, kui oleks muutnud Keskerakonna ja EKRE juhitav linnavalitsus.